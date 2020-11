Tercatat 347 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Saat Arus Balik Liburan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 347.733 kendaraan menuju Jakarta pada dua hari arus balik libur cuti bersama dan Maulid Nabi 1442 H (31 Oktober 2020 - 1 November 2020).

Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari beberapa Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Timur), GT Cikupa (arah Barat) dan GT Ciawi (arah Selatan).

"Total volume lalin yang menuju Jakarta ini naik 24,7% jika dibandingkan lalin new normal," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru, Senin (2/11).

Untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 55,0% dari arah timur, 24% dari arah barat dan 21% dari arah selatan.

Rinciannya dari arah timur, pada GT Cikampek Utama 2, dengan jumlah 100.647 kendaraan menuju Jakarta, naik sebesar 48,8% dari lalin new normal. Pada GT Kalihurip Utama 2, dengan jumlah 90.679 kendaraan menuju Jakarta, naik sebesar 32,0% dari lalin new normal. Total kendaraan menuju Jakarta dari arah timur adalah sebanyak 191.326 kendaraan, naik sebesar 40,3% dari lalin new normal.

Dari arah barat, lalin menuju Jakarta dari arah barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 83.603 kendaraan, naik sebesar 9,4% dari lalin new normal.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah selatan/lokal melalui GT Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi sebanyak 72.804 kendaraan, naik sebesar 10,1% dari lalin new normal. (OL-4)