Kumparan Beri Penghargaan dan Bantuan Rp1 M pada Brand Lokal

Festival Usaha Milik Kaum Milenial (UMKM) online pertama dan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan kumparan telah usai dilaksanakan. Acara yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2020 ini diikuti lebih dari 155.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini diakhiri dengan pemberian penghargaan Local Brand Editor’s Choice kepada UMKM terbaik. Adhie Ichsan, Editor in Chief Kumparan Milenial mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kumparan kepada brand lokal yang turut memajukan ekonomi serta memberdayakan masyarakat di Indonesia.



‘’Ini penting untuk diberikan karena selama ini merekalah yang sesungguhnya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Baik di masa normal ataupun ketika krisis terjadi seperti saat pandemi COVID-19 ini,’’ kata Adhie Ichsan.

Pemilihan pemenang diawali dengan penghitungan Brand Index Score (BIS). Terdapat tiga parameter penilaian yaitu Local Value yang mengukur besarnya unsur lokal dari suatu brand, Sales Value yang mengukur strategi pengembangan brand, serta Social Value yang mengukur keaktifan engagement brand dengan market milenial.

Dari ribuan brand yang diseleksi, tim redaksi kumparan memilih 30 brand lokal unggulan. Dari daftar unggulan inilah para juri yang terdiri dari CEO kumparan Hugo Diba, Editor in Chief kumparan Milenial Adhie Ichsan, dan Editor in Chief kumparan Bisnis Wendiyanto Saputro memilih tiga brand lokal terbaik dalam tiga kategori.

Kategori Brand Lokal Paling Viral 2020: Rawtype Riot

Kategori Brand Lokal Inovasi Produk Terbaik: Magalarva

Kategori Brand Lokal Pendatang Baru Terbaik: Jago Coffee

Sementara, hampir 50.000 voters memilih Rucas Jeans sebagai Brand Lokal Favorit kumparan.

Selain itu, Grab juga ikut memberikan apresiasinya kepada empat mitra Grab terpilih dalam empat kategori inspirasi UMKM #TerusUsaha.

- Kategori Pendatang Baru Terbaik: Auss Kah

- Kategori Pemberdayaan Komunitas: Sweet Sundae Ice Cream

- Kategori Peduli Lingkungan: Demi Bumi

- Kategori Tak Kenal Usia: Vanessa Cell

Para pemenang ini berhak mendapatkan hadiah total Rp1 miliar yang terdiri dari uang tunai senilai Rp10 juta dan paket publikasi di kumparan.

Acara ini berkolaborasi dengan Grab, TikTok for Business, Pertamina, Sosro, Jakarta Intercultural School (JIS), Prudential, IM3, Youtap dan sejumlah komunitas usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia.

Tayangan pada sesi conference Festival UMKM tetap dapat disaksikan melalui YouTube kumparan. (RO/OL-10)