Springsteen Tampil di Iklan Kampanye untuk Biden

BINTANG rock Amerika Serikat (AS) Bruce Springsteen meminjamkan suara dans alah satu lagunya untuk iklan kampanye Joe Biden, menggarisbawahi dukungannya untuk kandidat presiden AS dari Partai Demokrat itu, tiga hari menjelang pemilu AS, Selasa (3/11).

Ini bukan kali pertama Springsteen menunjukkan dukungannya untuk Biden. Agustus lalu, penyanyi berjuluk The Boss itu mengizinkan Biden untuk menggunakan lagu The Rising untuk digunakan dalam video di pembukaan Konvensi Partai Demokrat.

Springsteen secara terbuka mengkritik Presiden AS Donald Trump dan menyebut miliarder itu sebagai ancaman bagi demokrasi di 'Negeri Paman Sam'.

Dalam narasi di kampanye Biden yang ditayangkan pertama kali, Sabtu (31/10), Springsteen berbicara mengenai akar Biden di Scranton, Pennsylvania, negara bagian yang akan berperan besar dalam pemilu AS.

"Scranton, Pennsylvania," ujar Springsteen. "Di sini, kesuksesan bukan diwariskan. Kesuksesan dicapai dengan keringat, kerja keras, dan determinasi."

Pernyataan itu adalah sentilan bagi Trump yang meraih sukses berkat harta dari ayahnya.

"Tempat ini akan selalu bersamanya. Jalan-jalan di sini selalu menjadi bagian dari dirinya," ujar penyanyi berusia 71 tahun itu mengenai Biden.

Iklan yang ditayangkan pada Sabtu (31/10) malam di tengah siaran langsung pertandingan American Football diakhiri dengan lagu My Hometown dari album paling terkenal Springsteen, Born in the USA. (AFP/OL-1)