Aktor Karismatik Sean Connery Wafat

Sean Connery, aktor Skotlandia yang karier filmnya selama lima dekade didominasi oleh peran James Bond, telah meninggal pada usia 90 tahun, menurut produser serial James Bond.

Aktor yang meninggalkan hingar bingar dunia film pada 2006 ini wafat dalam tidurnya, di kediamannya di Nassau, Kepulauan Bahama.

Connery, yang dianugerahi gelar ksatria pada 2000 atas kontribusinya pada seni, berperan sebagai mata-mata Inggris dalam tujuh film, dimulai dengan "Dr. No" pada tahun 1962, yang pertama dari film Bond.

Dia bukan hanya Bond, tentu saja. Connery membintangi film Alfred Hitchcock, "Marnie" tahun 1964, berlawanan dengan Tippi Hedren; adalah bagian dari pemeran all-star pada tahun 1974 "Murder on the Orient Express"; berperan sebagai ayah Indiana Jones, dalam "Indiana Jones and the Last Crusade" tahun 1989; dan memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung terbaik untuk penampilannya sebagai polisi Chicago Jim Malone dalam film 1987 "The Untouchables."

Tapi seperti banyak karakter dalam film Bond, dia tidak pernah bisa melarikan diri dari 007. Dia melepaskan peran itu dua kali sebelum akhirnya mengakhiri keterlibatannya dengan film nakal 1983 berjudul "Never Say Never Again."

Produser James Bond Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli mengatakan mereka "terpukul" oleh berita kematian Connery dalam sebuah pernyataan yang diposting ke akun Twitter resmi 007.

"Dia dulu dan akan selalu dikenang sebagai James Bond asli yang masuknya tak terhapuskan ke dalam sejarah sinema dimulai ketika dia mengumumkan kata-kata tak terlupakan" The name's Bond ... James Bond "- dia merevolusi dunia dengan penggambarannya yang berpasir dan jenaka tentang agen rahasia seksi dan karismatik," kata produser.

"Dia tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas kesuksesan serial film dan kami akan selamanya berterima kasih padanya."

Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan dia "patah hati" mendengar kematian Connery. "Bangsa kita hari ini berduka atas salah satu putranya yang paling dicintainya," katanya dalam sebuah pernyataan Sabtu.

"Sean dilahirkan dalam keluarga kelas pekerja Edinburgh dan melalui bakat dan kerja kerasnya, menjadi ikon film dan salah satu aktor paling berprestasi di dunia." Sturgeon juga memberikan penghormatan atas komitmen Connery pada negara asalnya dan pembelaannya untuk Skotlandia yang merdeka, menambahkan bahwa merupakan "hak istimewa" untuk mengenalnya.

"Sean adalah legenda global, tetapi yang pertama dan terpenting, dia adalah seorang Skotlandia yang patriotik dan bangga. Kehadirannya yang menjulang tinggi pada pembukaan Parlemen Skotlandia adalah tanda dedikasinya kepada negaranya," ujarnya.

"Dia adalah pendukung seumur hidup dari Skotlandia yang merdeka dan kami yang memiliki keyakinan itu berhutang budi padanya." (CNN/M-2)