Jubir Presiden Sebut Ada Peran Jokowi-Ahok di Penghargaan bagi DKI

JURU bicara Presiden Fadjroel Rachman angkat bicara soal DKI Jakarta yang meraih juara dalam dalam layanan transportasi berkelanjutan terbaik dari The Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Ia menyebut bahwa pencapaian itu merupakan hasil rintisan gubernur DKI sebelumnya yang kini menjadi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bersama mantan wakil gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Akhirnya semua pekerjaan transportasi publik yang dirintis Presiden Jokowi dan Basuki dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Api Bandara, 6Tol Dalam Kota," kata Fadjroel dalam cuitannya di akun @fadjroel, Sabtu (31/10).

Tak hanya nama Jokowi dan Ahok yang disebut Fadjroel, mantan Gubernur DKI lainnya yakni Sutiyoso juga disinggungnya. Transjakarta, merupakan cikal bakal kebijakan dari Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso, yang dianggap menjadi kebanggaan transportasi Ibu kota.

"Juga TransJakarta Pak Sutiyoso mendapatkan penghargaan. Terimakasih Anies Bswedan sudah melanjutkan," sebut Fadjroel.

Dalam rilis PPID Pemprov DKI, Ibu kota berhasil memenangkan Sustainable Transport Award (STA) 2021 atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan.

Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan STA mengalahkan kota - kota besar dunia, setelah pada tahun lalu menduduki peringkat kedua atau mendapat gelar Honorable Mention.

"Alhamdulillah, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik dunia dalam Sustainable Transport Award 2021. Saya turut berbangga dengan pencapaian Jakarta dalam peningkatan inovasi transportasi terintegrasi," kata Anies dalam keterangan resminya. (OL-7)