Fesyen Lestari di Virtual Modest Fashion Show ISEF 2020

INDONESIA Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 yang dilaksanakan sejak Rabu (28/10), berakhir hari ini (31/10). Salah satu agenda dari ISEF tahun ketujuh ini adalah digelarnya ‘Modest Fashion Show’ yang diselenggarakan secara virtual. Mengambil tema ‘Sustainable Fashion, Sustainble Lifestyle’, ISEF menekankan konsep gaya hidup dan fesyen yang lestari.

Konsep itu tampak cukup diikuti para desainer. Berbagai karya fesyen dengan konsep lesatri terlihat sejak sesi peragaan pertama hingga ketiga. Di peragaan pertama pada hari Jumat (30/10), koleksi yang tampil diantaranya dari Memossa by Feby Ayusta, Rosalia – Putri Shibori & Ecoprint, Zya x Luana, IR & IR by Irfania, hingga Abebemooi by Retty Sellya.

Sesi kedua dimulai pada pukul 18.30 WIB dengan menampilkan berbagai karya dari pembukaan NajuaBellabaric by Najua Yanti, Saffana, D’Fitra Nats, Zahwazee by Alty Jofimar, Putik Geulima, Meeta Fauzan, Le Ciel by Alfatir Muhammad, Nabila by Marni, Tuty Adib x Tenun Payakumbuh, Thiffa Qaisty, P’A by Pranaliving, yang terakhir ditutup oleh Yeti Topiah x Evaunique Accessories.

Sesi ketiga sekaligus menjadi sesi terakhir di hari ketiga pelaksanaan ‘Modest Fashion Show’ ISEF 2020 itu menampilkan karya dari Monika Jufry, Shaza by Adelina, Anggia Handmade, Nina by NinaDjoefri, Aam Laurisha, Kursien Karzai, Mou Dance Company dengan wardrobe atau pakaian dari Aldre x Yuliana, Ina Priyono (Hijab by Ummu Hanifah), Andy Sugix, Khanaan, Tufiana, Kiki Mahendra, Wening’s Line by Wening Angga, serta terakhir ditutup oleh persembahan karya Liqa. Konsep lestari muncul lewat beragam cara, baik dari penggunaan material semaksimal mungkin, material daur ulang, hingga penggunaan warna alami.



Totalnya pada hari ketiga acara yang diselenggarakan atas kolaborasi dari Bank Indonesia, Indonesia Fashion Chamber (IFC), serta Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) ini tampil 36 karya desainer dari total keseluruhan 164 desainer.

Sandiaga Uno, tokoh pengusaha nasional sekaligus politikus Indonesia juga hadir secara virtual dari Bangka Belitung. Sandi merasa bersyukur karena pada saat pandemi covid-19 ini, ISEF 2020 masih berjalan dengan lancar serta menjadi salah satu solusi kreatif dengan ide yang cemerlang.

“Konsep kolaborasi sustainable yang berkelanjutan saling memberdayakan, bukan hanya terbatas Corporate Social Responsibility (CSR) tetapi bagaimana UMKM ini bisa menjadi mata rantai sehingga menghasilkan nilai di setiap usaha-usaha besar,” ujar Sandiaga Uno. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-1)