Ersa Mayori Anteng di Rumah

LONJAKAN penumpang yang 'mendadak liburan' terlihat di bandara, jalan tol, stasiun kereta api, terminal hingga pelabuhan, meski covid-19 masih mengintai.

Namun, model, pesinetron dan presenter Ersa Mayori, 41, mengaku tidak tergoda untuk ikut-ikutan 'mendadak liburan' seperti yang dilakukan sebagian orang. Hal itu diutarakannya lewat akun Instagramnya, Jumat, 30 Oktober 2020, malam.

"Long weekend di rumah aja," cuitnya dalam sebuah foto bergambar dirinya dengan sang suami. Keduanya terlihat menghabiskan waktu mereka di teras berlantai kayu dengan berbagai tanaman hias di kanan-kirinya.

Ersa mengatakan, ia menghabiskan hari liburnya cukup dengan leyeh-leyeh di teras itu. "No shower no make up. Kayanya muka udah kalah glowing sama daun nih. Haha," cuitnya terbahak-bahak.

Kepada para pelancong yang sedang menikmati liburan mereka di luar rumah, Echa --demikian ia biasa disapa-- mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak di kerumunan.

Selama pandemi dan sering tinggal di rumah karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Echa memang menyibukkan dirinya dengan berkebun. Ia bahkan menyebut tanamannya sebagai 'anak-anak hijau'.

Ia merasa sangat senang jika ada tunas yang baru tumbuh atau daun muda yang mengembang. "Seolah itu cara mereka berterima kasih udah dirawat, gitu. Mungkin terdengar lebay, tapi jujur emang gitu rasanya. Haha. Para #plantmom lain gitu juga nggak sih?" kata dia.

Selain berkebun, Echa juga memelihara lima kucing. Ia menyarankan penyuka tanaman yang memelihara binatang peliharaan agar mencari info mengenai tanaman yang pet friendly. (H-2)