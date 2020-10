Daripada Nganggur, Ayo Kuliah S2 di Program Beasiswa Medcom OSC!

Dampak pandemi covid-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Perusahaan pun belum membuka lowongan, sehingga mahasiswa yang baru lulus bakal kesulitan mendapatkan pekerjaan.



Momentum ini sebenarnya bisa dijadikan peluang untuk melanjutkan pendidikan kembali. Yakni menempuh program S2. Pada kondisi pandemi yang serba sulit seperti ini beasiswa S2 menjadi solusi tepat untuk menghemat biaya pendidikan.



"Dengan beasiswa S2, mahasiswa tidak harus mengeluarkan duit sendiri. Kemampuan dan ilmu bertambah, sehingga akan lebih besar peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik," ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Relasi Publik Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Lucia Dwi Krisnawati, kepada Medcom.id melalui sambungan telepon.

Saat ini, UKDW sedang menyiapkan beasiswa S2 melalui program beasiswa S2 OSC Medcom.id. Tersedia tiga program studi (prodi) yang disertakan dalam program beasiswa S2 OSC Medcom.id. Yakni magister manajemen, magister arsitektur, serta magister kajian konflik dan perdamaian.



Lucia mengajak setiap orang untuk memaksimalkan kesempatan kuliah gratis ini. Sebab, selain menambah ilmu dan skill, dengan mengikuti kuliah S2 juga akan menambah kepercayaan diri karena kompetensi seseorang meningkat.



Mengikuti kuliah S2 juga meningkatkan kemampuan pola dan analisis seseorang dalam memecahkan permasalahan. "Yang sekarang menganggur dan sedang dirumahkan, mengikuti kuliah S2 merupakan aktivitas berguna," ujar Lucia.



Hal senada disampaikan oleh Wakil Dekan Non Akademik PPM School of Management Ciu Heny Meiria. Sama seperti UKDW, PPM School of Management juga menyediakan program beasiswa S2 melalui program beasiswa S2 OSC Medcom.id.



Menurut Heny, beasiswa S2 ini menjadi kesempatan bagus, khususnya bagi masyarakat yang keadaan ekonominya ikut terdampak akibat pandemi covid-19. Terutama, bagi para lulusan S1 yang saat ini mungkin sedang kesulitan mencari pekerjaan.



"Bagi yang baru lulus S1, mencari pekerjaan sekarang tidak mudah. Inilah saat yang tepat memanfaatkan waktu untuk belajar. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan beasiswa yang diselenggarakan OSC ini," kata Heny.



Heny mengatakan pihaknya tetap konsisten memberikan beasiswa S2, meskipun PPM School of Managament juga terdampak krisis akibat pandemi covid-19. Walau demikian, semangat untuk mencerdaskan masyarakat tidak memudarkan semangat mereka untuk memberikan beasiswa S2.



Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa S2 OSC Medcom.id, lekas daftar sekarang di sini. (RO/OL-10)