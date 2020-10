6 Tontonan Animasi Anak & Keluarga untuk Temani Libur Panjang

MENONTON film atau serial adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga, apalagi jika tayangan tersebut digemari oleh anak-anak.

Film animasi merupakan salah satu tayangan yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga, melalui tayangan ini anak dapat merasakan berbagai emosi mulai dari senang, sedih hingga haru dan memastikan anak dapat melihat diri mereka sendiri dalam tontonan tersebut.

Baca juga: Alternatif Obat Covid-19

Berikut adalah beberapa rekomendasi tayangan animasi yang dapat disaksikan oleh anak-anak dan seluruh anggota keluarga di Netflix.

Over the Moon

Film ini bercerita tentang ketertarikan seorang gadis muda bernama Fei Fei terhadap sains guna membangun roket ke bulan. Dia ingin membuktikan keberadaan Dewi Bulan yang menjadi legenda di Tiongkok.

Klaus

Ketika Jesper (Jason Schwartzman) menganggap dirinya adalah murid terburuk dalam akademi tukang pos. Dia ditempatkan di pulau beku di atas Lingkaran Arktik.

Jesper hampir menyerah menghadapi penduduk di sana, sebelum pada akhirnya bertemu dengan seorang guru lokal Alve (Rashida Jones) dan seorang tukang kayu bernama Klaus (JK Simmons). Klaus tinggal sendirian di sebuah kabin yang dipenuhi dengan mainan buatan tangannya sendiri.

Pertemanan ketiga orang ini lantas mengembalikan keceriaan kota tersebut, dan penduduk di sana kembali seperti semula.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Film ini bercerita tentang remaja bernama Miles Morales punya keinginan menjadi Spider-Man. Suatu saat dia bertemu Peter Parker yang sudah lama meninggal.

Peter Parker ini bukan berasal dari dunia, ia dari tempat lain di multiverse yang dikenal dengan nama "Spider-Verse". Dengan bimbingan Parker, Miles diajarkan menjadi Spider-Man. Dalam film ini Spider-Man tidak hanya ada satu, tapi muncul juga lima versi lainnya.

Jurassic World Camp Cretaceous

Serial ini berlatar waktu yang sama dengan film "Jurassic World" tahun 2015. Ceritanya mengikuti kisah enam orang remaja yang terpilih mengikuti petualangan di Isla Nublar. Namun petualangan mereka berubah mencekam setelah dinosaurus di pulau tersebut lepas.

Enam remaja yang awalnya masih cukup asing ini kemudian menjadi sangat dekat seperti keluarga. Tak hanya bertahan hidup dari dinosaurus, mereka juga mengungkap rahasia tersembunyi yang mengancam dunia.

The Last Kids on Earth

"The Last Kids on Earth" mengisahkan kehidupan Jack Sullivan setelah melewati kiamat zombie dengan cukup baik. Jack bersama teman-temannya tinggal di benteng pohon yang sangat bagus. Hubungan Jack dan teman-temannya digambarkan sebagai kehidupan yang terbaik.

Setiap harinya, mereka bisa bermain bersama. Tetap ada pertempuran dengan zombie, tetapi Jack dan teman-temannya sudah tahu cara menghadapi zombie dan itu bukan lagi masalah besar bagi mereka.

The Magic School Bus

Serial animasi ini bercerita tentang Ms. Frizzle yang mengajak murid-muridnya berpetualang menggunakan bus sekolah ke luar angkasa, bawah laut, tubuh manusia hingga zaman purba. (Ant/OL-6)