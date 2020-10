Maudy Koesnaedi Dari Zaenab ke Bu Broto

AKTRIS Maudy Koesnaedi, 45, dipilih sebagai pemeran utama film Losmen Bu Broto yang diangkat dari serial televisi legendaris di era 1980-an. Film tersebut diproduksi oleh Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment. Adapun lokasi syuting dilakukan di Yogyakarta.

Maudy mengaku tertantang memerankan karakter yang dulu diperankan Mieke Wijaya itu. “Setiap peran selalu ada tantangannya sendiri. Memerankan tokoh legendaris yang hidup di mata penggemar jadi semangat saya untuk memberikan yang terbaik. Alhamdulillah dokumentasi karakter Bu Broto cukup banyak dan ada Mas Muchus yang membantu men deskripsikan karakter Bu Broto,” kata Maudy dalam keterangan tertulis, kemarin.

Maudy yang mengaku dulu penggemar serial Losmen Bu Broto mengatakan dirinya tidak menyangka akan dipercaya memerankan karakter Bu Broto. “Senang sekali, jarang sekali produser memercayakan karakter buat saya yang sudah berjalan sebelumnya.

Saya rasa di usia ini tidak banyak kesempatan mengexplore,” ujar peraih Aktris Terbaik Piala Vidia FFI 2011 tersebut.

Selain itu, peran Bu Broto sangat bertolak belakang dengan peran-peran yang pernah ia dapat sebelumnya. “Ini akan sangat menjadi playground baru. Enggak usah akting nangisnangis, seneng banget dikasih kesempatan ini. Karakter Bu Brorto itu kan sangat firm,” kata Maudy.

Maudy akan dipasangkan dengan aktor senior Mathias Muchus yang berperan sebagai Pak Broto. Maudy mengaku, beradu akting dengan Mathias Muchus membuatnya lebih bersemangat.

“Saya beberapa kali main (film) sama Mas Muchus, jadi rasanya lebih tenang dan mantap. Mas Muchus selalu membangun chemistry

yang baik dengan semua lawan mainnya,” tutur Maudy yang lekat dengan tokoh Zaenab dalam serial Si Doel Anak Sekolahan.



Banyak waktu

Pandemi covid-19 tak pelak juga berpengaruh kepada Maudy dan keluarga. Pekan lalu, Maudy mengunggah fotonya bersama suami Erik Meijer dan anak mereka, Eddy. ‘Foto ini diambil Sabtu 07.03.2020 sebelum kami bertiga ngemall weekend. Sejak itu sampai sekarang kami bertiga belum pergi ke mal lagi. Bahkan keluar rumah bertiga pun belum’, tulis Maudy di akun Instragam-nya.

Ia menambahkan, sang anak sudah kangen ingin pergi ke mal saat akhir pekan. Namun, menimbang alasan kesehatan, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah. Seiring waktu, mereka mulai menikmati kebersamaan setelah mendapatkan ritmenya. “Kami bertiga jadi punya banyak waktu bersama dan ngobrol heart to heart. Aku dan Big E jadi bisa nemenin Little E masuk ke masa remajanya,” ujar None Jakarta 1993 itu.

Tiap akhir pekan, imbuhnya, ia dan Eddy bermain basket lalu menonton bola atau F1 serta bermain gim. “Sekarang aku sudah bisa menang loh main gim sama double E,” ujarnya girang. (Medcom.id/H-3)