BUMN Didorong untuk Berkolaborasi, Bukan Berkompetisi

DEPUTI Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) harus terus berkolaborasi bukan berkompetisi, baik dengan BUMN maupun swasta untuk membangun bangsa dan negara ini.

"Pembentukan holding – holding BUMN menjadikan BUMN bisa melakukan transformasi lebih cepat," kata Alex dalam webinar dengan tema Unleash Talent: Human Capital Engineering with Pay Performance 2020 di Jakarta, Rabu (28/10).

Unleash talent merupakan salah satu prioritas Kementerian BUMN, disamping nilai ekonomi dan sosial (economic and social value) bagi Indonesia, business model innovation, technology leadership, dan energize investment.

Redefinisi peran Kementerian BUMN dalam transformasi human capital adalah sebagai strategic architecture, yang di dalamnya nilai inti (core value) seluruh BUMN digodok dan setelah matang selanjutnya disebarkan ke BUMN – BUMN.

Arsitektur human capital terdiri dari tujuh elemen, yang di antaranya adalah core value serta employee value proposition (EVP) & employer branding. Dimana core value tersebut sebagai strategi penyelarasan BUMN karena perbedaan kemampuan BUMN memiliki kesenjangan yang masih tinggi, dengan core value AKHLAK memberikan panduan keseragaman platform.

“Selain core value AKHLAK, EVP sebagai human capital architecture untuk belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia. Employee Value Proposition ini sebagai titik temu ekspektasi karyawan dan komitmen perusahaan serta ekspektasi perusahaan dan komitmen karyawan," ujar Alex.

Pada kesempatan yang sama, senior lecturer SBM ITB John Welly menyampaikan bahwa dalam tantangan masa depan diperlukan bakat-bakat cemerlang (talented people) untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi lingkungan strategis yang terus berubah.

"Perusahaan membutuhkan strategi. Perlu talented people yang dapat meng-create value, misalnya melalui transformational leader, adaptive leader, visionary dan platform leader selain itu juga leadership pipeline harus disiapkan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur SDM, Keuangan dan Umum PT PPI (Persero) Kindy Rinaldy Syahrir manajemen PPI konsen pada program transformasi ini. Sebagai buktinya adalah dengan dilakukannya kebijakan HCM yang baru antara lain: pay performance, sistem manajemen kinerja berbasis AKHLAK atau “ Simak AKHLAK” dan grading jabatan.

Kindy mengatakan PPI telah mencanangkan leapfrog transformasi SDM pada 20 Oktober 2020 lalu. Lalu, kata dia, untuk mendukung peran PPI salah satunya di holding pangan, kesiapan dan kesigapan PPI sebagai bukti respons yang cepat dan nyata untuk menghadapi segala bentuk perubahan dengan menyiapkan berbagai pengembangan human resources yang sifatnya future readiness.

"Sehingga harapan kami dapat melahirkan PPI yang baru, PPI yang lebih baik, PPI yang dapat mewujudkan talenta-talenta yang unggul bagi perusahaan, BUMN dan untuk Indonesia,” pungkas Kindy. (E-3)