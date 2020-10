Astra Property Gelar Serial Edukasi Properti di HUT ke-4

PERUSAHAAN pengembang, Astra property menggelar serial diskusi virtual dalam memperingati Hari Jadi ke-4. Serial diskusi yang berlangsung pada 27-28 Oktober dan 2-3 November itu akan mengedukasi masyarakat terkait pasar properti dan outlook ekonomi.

Sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam serial diskusi virtual itu antara lain landscape aerchitect Umar Zein, Dadang Sugiharto dari ERA Prime, interior designer Vivianne Faye, health coach Alvina Olivia, Meru Arumdalu dari Standard Chartered Bank hingga Jaya Cahyadi dari RE/MAX Indonesia.

"Dalam acara Online Talkshow ini akan banyak informasi terkait properti, arsitektur dan gaya hidup yang dapat diikuti secara free oleh publik. Selain itu, kami juga mengadakan Creative Workshop yang bekerjasama dengan Ganara Art untuk kelas melukis anak-anak dan dewasa. Dan apabila tertarik membeli produk Astra Property, Anda dapat menyimak Property Review di Instagram kami,” ujar Direktur PT Menara Astra Wibowo Muljono dalam keterangan tertulisnya.

Selain serial diskusi virtual, HUT Ke-4 Astra Property yang mengambil tema Living First 2020- Live for the present & future itu juga menggelar creative workshop dan kegiatan sosial berkelanjuta (CSR). Di samping itu, juga ada property review yang mengulas sejumlah produk properti yang dikembangkan Astra Property.

Diantaeranya proyek pembangunan Arumaya Residences, yaitu apartemen eksklusif yang berlokasi di distrik bisnis dan koridor MRT TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang terus berjalan. Serah terima unit hunian di Asya secara bertahap juga telah dimulai di tahun ini. Serta beroperasinya salah satu rest area dengan sky bridge pertama di Tol Trans Jawa di ruas Semarang-Solo, Resta Pendopo KM 456 pada Februari 2020.

Pada Oktober 2020, ASTRA Property melakukan soft launching cluster Sentarum di perumahan Asya, yang terletak di area premium di Jakarta Timur. Selain itu, saat ini Astra Property juga membangun kawasan mixed-use The Arumaya dengan membangun Arumaya Office di lokasi yang sama dengan Arumaya Residences di koridor TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Astra Property juga menggelar sejumlah promo khusus, seperti promo eksklusif 3+1, yaitu promo dari perumahan eksklusif Asya berupa 3 persen subsidi DP dan 1 persen subsidi bunga KPR Permata. Selanjutnya untuk promo apartemen Arumaya Residences yaitu berupa 3 persen + 1 persen subsidi bunga KPA. Sedangkan promo Anandamaya Residences adalah special installment, free BPHTB, tabungan Bank Permata hingga Rp250 juta dan hadiah sepeda Brompton.

“Saat-saat seperti ini, sebenarnya menjadi momentum yang tepat untuk membeli properti. Karena harga sedang terkoreksi, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan pembelian, dan pengusaha properti juga sedang memberikan berbagai kemudahan serta promo-promo yang akan sangat menguntungkan konsumen,” tutur Demmy Indranugroho, Head of Corporate Communications Menara Astra. (RO/OL-7)