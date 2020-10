Petani Sawit Kecil Perlu Pembinaan

SEBANYAK 40% produksi minyak sawit Indonesia berasal dari para petani kecil, yang melakukan pekerjaan mereka secara mandiri. Oleh karena itu, para petani sawit kecil tersebut perlu pembinaan dan kesempatan yang sama seperti perusahaan sawit yang besar.

"Petani kecil tersebut tidak memiliki skala ekonomi, tetapi paham sumber daya untuk mendapatkan hasil yang optimal dari keterbatasan yang mereka tanam. Selain itu, mereka juga tidak memiliki akses yang sama ke pasar yang dimiliki oleh pemain besar," kata President of Apical Group Dato Yeo How saat webinar bertajuk Empowering oil palm farmers in creating better livelihoods with RSPO, Rabu (28/10).

Dato Yeo mengatakan petani sawit kecil tersebut perlu diberdayakan dan diberikan pemahaman yang mendalam terkait agronomi yang lebih baik. Sehingga, bisa meningkatkan mata pencaharian mereka dan di saat yang bersamaan melestarikan lingkungan.

Menyadai hal itu, perusahaan produsen minyak sawit Asian Agri bisa membantu petani swadaya lokal untuk bekerja sama. Asian Agri berkomitmen untuk memberikan perlindungan lingkungan dan dukungan masyarakat lokal.

"Di bawah pengawasan Asian Agri petani kecil bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki harga dari produksi minyak secara berkelanjutan," ujar Dato Yeo.

Oleh karena itu, kata Dato Yeo, Asian Agri sangat cocok untuk mendukung produksi minyak dan minyak kelapa secara berkelanjutan dari para petani kecil di Tanah Air.