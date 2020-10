Pasangan Gwen Stefani dan Blake Shelton Akhirnya Lakukan ini

Dua juri The Voice, Blake Shelton dan Gwen Stefani, bertunangan dan membagikan kabar baik di media sosial. Shelton dan Stefani memposting gambar pada Selasa (27 Oktober) di Instagram mengumumkan pertunangan antara bintang country dan penyanyi pop tersebut.

“Hai @gwenstefani terima kasih telah menyelamatkan tahun 2020 buatku ... Dan sisa hidupku.. Aku mencintaimu. Aku mendengar YA! ”tulis Shelton. Perwakilan Shelton mengonfirmasi bahwa pasangan itu baru saja bertunangan saat berada di Oklahoma, tempat tinggal Shelton.

Kedua bintang tersebut bertemu sebagai juri di acara kompetisi menyanyi The Voice beberapa tahun lalu. Shelton baru bercerai dengan penyanyi Miranda Lambert, dan di saat nyaris sama, Stefani menceraikan suaminya, vokalis Bush, Gavin Rossdale, pada 2015. Tengah menjalani proses serupa, keduanya kemudian menjadi dekat dan mulai berkencan.

Hubungan keduanya sempat digosipkan retak setelah mereka menjalani karantina bersama di peternakan Blake. Namun, cincin yang kini melingkar di jari Stefani, menepis rumor itu.

Keduanya telah merekam lagu duet bersama, termasuk Nobody But You, yang baru saja memenangkan CMT Music Award, minggu lalu. (CNA/M-2)