Angga Sasongko: Bakal Penjarakan Pembajak Film

SUTRADARA Angga Dwimas Sasongko, 35, geram dengan para pelaku pembajakan film Story of Kale. Ia bahkan berniat memenjarakan pihak yang membajak film terbaru yang digarapnya itu.

‘Saya menyatakan perang sama kalian yang membajak, sebar bajakan, dan bangga nonton bajakan. Sumpah demi anak saya, saya akan pakai segala resources saya buat masukin kalian ke penjara, atau setidaknya bikin hidup kalian ga nyaman. Retaliation begin’, tulisnya dalam akun Twitter.

Baginya, pembajak film harus segera ditindak secara hukum. Ia menyebutnya bagaikan maling atau pencuri hasil karya orang lain. “Tukang nyolong, dari pejabat korup sampe penonton konten bajakan, sama-sama maling. Tempatnya di penjara,” tegasnya.

Sutradara film Story of Kale: When Someone’s in Love ini sebelumnya mempromosikan film tersebut sejak 23 Oktober 2020 di laman Bioskop Online. Angga menjelaskan Bioskop Online memiliki sistem pelacakan karena orang bisa menonton jika membayar (pay per view). Karena itu, sangat mudah untuk mendeteksi pembajak film itu. “Jadi, kalo ada bajakan, mudah sekali untuk tim BO tahu siapa yang ngebajak sik. Tinggal tunggu surat panggilan polisi aja,” pungkasnya. (Medcom.id/H-3)