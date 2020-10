Jamie Foxx: Berduka Kehilangan Adik

AKTOR asal AS, Jamie Foxx, 52, tengah berduka. Ia baru saja kehilangan adik perempuannya, DeOndra Dixon, yang meninggal pada usia 36 tahun.

“Hatiku hancur berkeping-keping,” kata Jamie dalam unggahan Instagram-nya kemarin. DeOndra yang mengidap down syndrome sangat dekat dengan Jamie sepanjang hidupnya.

“Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa ia membawa banyak kebahagiaan. Aku tahu sekarang ia sudah berada di surga dan menari dengan sayapnya di sana,” ujar Jamie.

Jamie mengatakan saat ini ia dan keluarganya masih sangat berduka. “Meskipun aku sangat sedih, aku tetap tersenyum saat mengingat kenangan yang ia tinggalkan padaku dan keluargaku,” imbuh Jamie yang memenangi Oscar 2005 sebagai aktor pria terbaik.

DeOndra memiliki tempat yang sangat spesial di keluarga besarnya. Meskipun mengidap down syndrome, DeOndra diketahui sangat aktif berke­giatan. Pada 2011, ia dipilih sebagai duta Yayasan Down Syndrome Dunia. Ia terpilih karena sangat aktif meng­ikuti berbagai kegiatan yang dibuat untuk kalangan down syndrome, termasuk Olimpiade khususnya.