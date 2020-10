Kipina Worldwide dan YAAI Kolaborasi Bangun TK di Indonesia

JARINGAN Taman Kanak-kanak Internasional Kipina bergabung bersama Yayasan Akademi Anak Indonesia (YAAI) akan membangun lebih dari 10 cabang di Indonesia untuk 4 tahun kedepan.

YAAI adalah badan khusus yang dibentuk pakar pendidikan Sudino Lim. YAAI akan bekerja sama dengan beberapa pengembang properti untuk membangun kampus-kampus baru. Kampus pertama telah selesai dibangun di Gading Serpong yang saat ini telah membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2021/2022.

Dua kampus pertama didukung PT Summarecon Agung Tbk. Kampus ini mempunyai kapasitas 250 murid. Kampus kedua sedang dalam pembangunan di Kelapa Gading, di sebelah Mall Kelapa Gading (MKG) dan akan dibuka di bulan Juli 2021.

YAAI berencana membangun Taman Kanak-kanak yang terhubung dengan pusat perbelanjaan, komplek perumahan dan proyek-proyek terpadu, dimulai dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.

YAAI dipimpin Sudino Lim yang berpengalaman bidang pendidikan telah membidani beberapa institusi pendidikan seperti pusat pelatihan (Master Language Center), akademi internasional (INTI College Indonesia) sebagai bagian dari Laureate International Universities, sekolahinternasional (Tzu Chi School), dan perguruan tinggi swasta (Pradita University). Juga sebagai pimpinan di The Association of International IB Schools, The Association of Colleges and Universities.

Kipinä mempunyai beberapa jaringan sekolah dan Kerjasama di 14 negara, terutama di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropa Timur. Kipinä juga membukacabangsekolah di Vietnam di bulanAgustus 2020 bekerja sama dengan ILA. Nantinya Kipinä berencana akan berekspansi ke India, negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

Kipinä bermitra dengan Häme University of Applied Science akan menyediakan pelatihan bersertifikasi bagi para guru dengan kurikulum pedagogi Finlandia melalui program khususyang diperuntukkan bagi guru-guru asing yang bekerja sama dengan Kipinä.

“Kami ingin menciptakan sekolah. dengan sistem pedagogi yang sudah teruji, standar internasional dan program kerja jangka panjang. Kipinä memungkinkan mempunyai otonomi terhadap materi pembelajaran, meningkatkan sumber daya guru dan pendidik, dan menghargai kearifan lokal. Selama masa persiapan ini kami bekerja sama untuk memastikan kesiapan anak menyongsong lingkungan Sekolah Dasar dan Menengah di Indonesia,”kata Sudino pada konferensi pers virtual Soft Opening TK Kipina Serpong, Tangerang, Banten,Selasa (27/10).

Dikatakan. pihaknya berkolaborasi dengan Kipinä karena komitmen terhadap lingkungan yang aman,,bersih dan higenis. Seluruh area disiapkan untuk mencapai standar kebersihan dan sterilisasi internasional, penggunaan perabotan kayu alam, dan pemantauan suhu tubuh bagi murid dan karyawan dengan System Sterilisasi Sinar UV setiap 24 jam. Hal ini akan terasa semakin penting di masa pandemic Covid 19.

Managing Director Kipinä Kieran Galvin mengatakan, pihaknya akan hadir di masyarakat dengan daya beli menengah sehingga dapat dijangkau oleh banyak lapisan masyarakat. Walaupun kebanyakan sekolah internasional menargetkan pada kalangan WNA atau masyarakat ekonomi mapan.

"Kami memilih YAAI karena mempunyai komitmen untuk membawa perubahan baik pada sistem pendidikan di segmen yang lebih luas.” kata Kieran Gavin.

Kipina menggunakan pendekatan kurikulum Finlandia berdasarkan National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care, dengan tambahan-tambahan elemen yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia. Hal ini mencakup: Focused Instruction Methodolgy (metodologi instruksi terfokus), 21st Century Skills (keterampilan abad 21) and Executive Functioning Skill (keterampilan fungsi eksekutif) bagi anak-anak. (OL-7)