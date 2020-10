Siapkan 19 Pompa, Lamongan Antisipasi Banjir

PEMERINTAH Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyiapkan 19 pompa penanggulangan banjir. Upaya tersebut sebagai antisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayahnya.

"Iya. Pemkab menyiapkan 19 mesin pompa untuk antisipasi penanggulangan banjir," kata Kabag Protokoler dan Informasi Komunikasi Pemkab Lamongan, Arif Bachtiar, Selasa (27/10) siang.

Semua mesin pompa air itu berkapasitas 8.750 liter per detik. Penempatannya di sejumlah titik lokasi yang rawan banjir.

Ada tiga pompa dengan kapasitas 500 liter per detik dan dua pompa dengan kapasitas 125 liter per detik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Babat. Selain itu, disiapkan duapompa kapasitas 1.000 liter per detik, delapan pompa kapasitas 500 liter per detik, dan dua pompa kapasitas 250 liter per detik di UPT Kuro serta. Lantas dua pompa dengan kapasitas 250 liter per detik di UPT Kecamatan Deket.

Ia menjelaskan, berdsarkan ramalan BMKG terdapat potensi bencana hidrometeorologi akibat peningkatan kapasitas hujan di Jawa Timur. Kemungkinan peningkatannya lebih dari 40% dibandingkan dengan sebelumnya.

Meski wilayah Lamongan berada di kawasan pesisir utara Jawa, pihaknya tetap berupaya melakukan langkah antisipasi. Hal ini sejalan dengan imbauan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar daerah juga mengantisipasi potensi bencana banjir. (OL-14)