Nikmati Ragam Aktivitas Menarik Selama Liburan di Sentul

AKHIR pekan selalu menjadi momen yang sangat ditunggu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, ataupun kerabat. Tidak dipungkiri, setelah menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan berada dirumah, tentunya muncul rasa penat dan bosan dan membutuhkan suasana liburan yang seru namun tetap ingin merasa aman dan nyaman.

Maka dari itu Sentul siap hadirkan ragam aktivitas di akhir pekan tentunya dangan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku demi menciptakan rasa aman dan nyaman pada tamu.

Dimulai dari harga Rp. 1.300.000, Anda sudah dapat menikmati paket menginap semalam di Hotel The Alana Sentul dengan pilihan outbound di Taman Budaya Sentul seperti, rafting, paintball dan lain sebagainya.

Selain itu The Alana Sentul Hotel juga mempunyai ragam aktifitas setiap akhir pekan yang menambah pengalaman kebahagiaan tak terlupakan seperti kelas memasak untuk anak-anak, melukis lampion, melukis kipas, dan lain sebagainya. Semua aktivitas anak-anak yang ditawarkan dapat dinikmati oleh semua tamu yang menginap di The Alana Sentul Hotel setiap Sabtu Sore dan Minggu Pagi hingga menjelang waktu check out.

“Bogor menjadi primadona bagi wisatawan untuk menghabiskan akhir pekan, karena dekat dengan Ibukota. Mempunyai akses tol Sentul Selatan. Sentul merupakan pilihan tepat untuk berlibur karena menawarkan akses mudah dari Jakarta dan Bogor agar terhindar dari kemacetan.” ujar Meirani Handayani, selaku Director Of Sales Marketing The Alana Sentul

Agus Nurjulianto selaku Room Division Manager The Alana Sentul menjelaskan, secara detail mengenai protokol kesehatan yang sudah di terapkan oleh The Alana Sentul dan juga Taman Budaya

“Dimulai dari pengecekan suhu tubuh saat pertama kali masuk ke area, penyemprotan disinfektan untuk tas/koper yang di bawa oleh tamu sebelum memasuki lobby, pemberian jarak 1.2 meter pada setiap antrian maupun jarak antara bangku," jelas Agus.

"Kami juga sudah menerapkan cashless payment, penyediaan barcode untuk mengakses wifi dan memesan menu makanan restaurant untuk mengurangi kontak fisik. Tamu yang memasuki area wajib memakai masker, kami juga menyediakan hand-sanitizer yang dapat di temukan di setiap ruangan,” paparnya.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut mengenai pemesanan The Alana Hotel & Conference Center Sentul City, silakan kunjungi situs sentul.alanahotels.com atau melalui email sentulinfo@alanahotels.com dan dinomor telepon +6221 842 80888. Ikuti juga instagram di @thealanasentul. (RO/OL-09)