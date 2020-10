Adele Jadikan Kisah Diet Bahan Lelucon

PENYANYI asal Inggris Adele, 32, hadir di panggung Saturday Night Live (SNL) pada Sabtu (24/10) lalu. Ia didapuk sebagai pembawa acara dengan penyanyi R&B HER sebagai bintang tamunya.

Kemunculan pemenang Grammy sebanyak 15 kali itu sontak menjadi pelepas rindu penggemarnya. Pelantun Someone like You (2011) itu

diketahui sukses menurunkan 40 pon atau sekitar 19 kg berat badannya di awal tahun ini. Transformasi Adele terjadi beberapa bulan setelah dia menyelesaikan perceraiannya dengan Simon Konecki.

Adele yang kini tampil lebih energik dan ceria menjadikan kisah perjalanan penurunan berat badannya itu menjadi lelucon. “Saya tahu saya terlihat sangat berbeda sejak terakhir kali Anda melihat saya. Namun, sebenarnya karena semua pembatasan covid-19 dan larangan bepergian, saya harus bepergian dengan ringan dan hanya membawa setengah dari diri saya, dan inilah setengah yang saya pilih,” ujar Adele dikutip dari Fox News.

Adele disebut-sebut melakukan diet sirtfood dengan mengonsumsi makanan-makanan nabati, seperti kale, gandum, sitrus, apel, teh hijau, blackberry, dan kedelai. Adele juga melakukan latihan kardio, lari, dan pilates. (Medcom.id/H-2)