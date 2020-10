HSB Trader Raih Penghargaan Best New Mobile Trading Platform

APLIKASI yang mudah digunakan (friendly) dengan fitur beragam dan proses order transaksi cepat membuat HSB Trader sebagai perusahaan fintech di bidang perdagangan berjangka komoditas Indonesia meraih penghargaan Best New Mobile Trading Platform Indonesia 2020 dari Global Banking & Finance Review.

Penghargaan tersebut merupakan penegasan atas inovasi teknologi HSB di bidang transaksi forex oleh para media. Global Banking and Finance Review disebut sebagai media industri keuangan terkenal di dunia yang berkantor pusat di London. Majalahnya diterbitkan di sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia.

"HSB Investasi memandang inovasi teknologi sebagai daya saing inti dari pengembangan perusahaan, dan berharap dapat membantu calon nasabah Indonesia menciptakan lebih banyak cerita sukses dengan menyediakan solusi trading online yang transparan, inovatif, dan berteknologi tinggi,” ujar Digital Marketing Manajer HSB Investasi Brian Christtopher dalam keterangan yang diterima, Senin (26/10/2020).

Ia menambahkan, aplikasi HSB dapat diunduh di App Store atau Google Playastore. Menurut dia, hingga kini aplikasinya sudah diunduh lebih dari 1 juta kali. Platform yang dikembangkan oleh PT Handal Semesta Berjangka memungkinkan pengguna dapat menyelesaikan semua proses transaksinya mulai dari membuka akun, melakukan transaksi, hingga melakukan penarikan dana di HSB Trader platform.

"All in one application mengintegrasikan pembukaan akun, trading, berita ekonomi, dan edukasi dalam satu aplikasi. HSB yang berkembang sejak Maret 2018 telah mengembangkan dan meluncurkan platform trading seluler all-in-one application," imbuhnya.

HSB Trader juga berisi banyak informasi, meliputi referensi strategi harian dan berita ekonomi domestik maupun internasional yang diperbarui setiap harinya sebagai referensi bagi nasabah. Selain itu, terdapat edukasi khusus bagi calon nasabah pemula untuk meningkatkan kemampuan bertransaksi dengan baik.

"Platform HSB Trader mengintegrasikan semua fungsi dalam satu aplikasi untuk melakukan deposit, transaksi dan penarikan (withdraw) guna membantu nasabah mengurangi banyak langkah-langkah, menghemat waktu, serta memfasilitasi nasabah agar dapat memasuki pasar tepat waktu dan mengambil peluang profit," tegasnya. (RO/A-3)