Nestapa Nelayan Makassar Terkepung Zonasi Tambang Pasir

TUBUH Irfan, 40 tahun, terhempas ke laut setelah perahu motornya dihantam ombak setinggi tiga meter di Perairan Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 22 Juli lalu. Seketika perahu sepanjang lima meter miliknya hilang kendali, melaju cepat meninggalkan Irfan yang terombang ambing. Lima jam mengapung, Irfan diselamatkan nelayan lain.

"Di Musim Timur, seperti waktu itu, biasanya sangat jarang ada ombak sebesar itu," kata Irfan mengenang kejadian nahas yang dialaminya ketika diwawancara wartawan di Makassar, Senin (26/10).

10 tahun menjadi nelayan, Irfan hapal betul seharusnya ombak besar muncul di Musim Barat yaitu sepanjang November - Maret. Selama musim itu, nelayan akan jarang melaut karena sulit menembus ombak besar. Sementara di Musim Timur atau April - Oktober, musim di mana tangkapan melimpah, biasanya ombak tak lebih dari satu meter.

Namun, sejak masuk Musim Timur tercatat empat kecelakaan nelayan di Perairan Kodingareng akibat hempasan ombak besar. Menurut Irfan, ombak mulai tidak bersahabat sejak Queen of The Neherlands, kapal milik PT Royal Boskalis melakukan penambangan pasir di sekitar wilayah tangkapan nelayan.

Tidak hanya berdampak pada kecepatan dan tinggi ombak, Irfan mengatakan aktivitas kapal dengan panjang 230,71 meter dan lebar 32 meter tersebut membuat air di wilayah tangkapan nelayan menjadi keruh. Dampak keruhnya air, nelayan sulit mendapat ikan karena lokasi tempat ikan berkumpul terganggu.

"Ikan jadi hilang, air laut jadi keruh, ditambah saya harus kehilangan kapal," kata Irfan.

Sebelum ada kegiatan penambangan pasir, Irfan bisa mendapat 10 ekor Ikan Tenggiri yang dihargai Rp90 ribu per kilogram. Dari penjualan tersebut, ia mampu mengantongi Rp500 ribu hingga Rp1 juta setiap kali memancing. Akan tetapi belakangan Irfan hanya bisa membawa maksimal dua ekor Ikan Tenggiri. Ia lebih sering pulang dengan tangan kosong.

Tidak beda dengan Irfan, nelayan Kodingareng, Daeng Mansur, 38, juga lebih sering pulang tanpa membawa ikan. Situasi ini sudah ia alami selama tujuh bulan. Sebelumnya, ia bisa mendapat tujuh ekor Ikan Kerapu per hari. Harga jual Ikan Kerapu hidup mencapai Rp1 juta per ekor.

"Tapi sejak ada itu Boskalis, saya sering tidak dapat tangkapan sama sekali, sementara kita pencariannya cuma itu," tuturnya.

Berkurangnya tangkapan nelayan dibenarkan para pengepul ikan di Kodingareng. Baduddin, 59 mengatakan dalam sehari rata-rata setoran ikan dari nelayan bisa dihitung jari. Sebelumnya, ia bisa mengumpulkan ikan hingga 10 kotak pendingin ukuran 1,5 x 0,5 meter. Pendapatannya ikut berkurang dratis sebab ikan yang berhasil dikumpulkan tak lebih dari 5 sampai 10 ekor per harinya.

Salah seorang istri nelayan Kodingareng, Zakiyah, mengatakan dampak berkurangnya hasil tangkapan membuat keluarganya sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka terpaksa menunggak pembayaran bahan bakar dan keperluan bahan pokok.

Hal ini mendorong para istri nelayan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan menuntut pencabutan izin tambang. "Tuntutan kami di sini hanya satu, yaitu hentikan tambang pasir di wilayah tangkap nelayan," kata Zakiyah pada salah satu wartawan di Pulau Kodingareng.

Tumpang Tindih

Rentetan aksi penolakan tambang pasir terus bergulir sejak Juni hingga September 2020. Selain melakukan aksi di Kantor Gubernur Sulsel, ratusan nelayan sempat menghadang Queen of The Netherlands di wilayah perairan

Kodingareng. Kapal tersebut milik PT Royal Boskalis, kontraktor pemenang tender pengadaan pasir untuk proyek Makassar New Port (MNP).

Proyek MNP rencananya dibangun di atas lahan reklamasi dan ditarget jadi hub di Indonesia Timur yang dikelola PT Pelindo IV. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar, MNP diproyeksikan dibangun di atas lahan seluas 1.428 hektare sebagai kawasan industri terintegrasi.

Senior Manager Fasilitas Pelabuhan Pelindo IV Arwin mengatakan pembangunan MNP di atas lahan reklamasi membutuhkan sekitar 10 juta kubik atau 16 juta ton

pasir.

Jika pasir tersebut dimuat ke dalam karung beras ukuran 25 kilogram, maka tinggi tumpukan mencapai 1,2 kali jarak Bumi ke Bulan. Atau jika dimuat ke dalam truk, maka jumlahnya sekitar 2,23 juta truk pasir.

Secara umum, proyek MNP dibagi dalam empat tahap. Pembangunan tahap 1 dibagi lagi dalam empat tahap yakni 1A, 1B, 1C, dan 1D. Pembangunan yang dimulai sejak 2015 – 2018 tersebut hanya menyelesaikan tahap 1A, sementara tahap 1B, 1C, dan 1D belum selesai.

Untuk melanjutkan pembangunan proyek, Queens of the Netherland mulai mengeruk pasir pada 13 Februari 2020, sehari setelah Kepala Kesyahbandaran Utama Kota Makassar mengumumkan keberadaan kapal tersebut.

Menurut Nelayan, lokasi pengambilan pasir salah satunya dilakukan di wilayah konsesi milik PT Benteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur di Blok Spermonde.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amien mengatakan konsesi penambangan pasir laut tumpang tindih dengan wilayah tangkapan nelayan Kodingareng. Berdasarkan pemetaan pastisipatif nelayan dan Walhi Sulsel, nelayan Kodingareng menandai wilayah tangkapnya dengan nama lokal seperti Copong Lompo, Copong Keke, Bone Malonjo, Bone lure, Bone Pama, Bone Lengga, Sangkarrang, Bone Pute, Lambe-lambere, Batu Ila, Batumbawayya. Pengetahuan tentang wilayah tangkap tersebut warisan turun temurun.

Namun, disahkannya Perda Sulawesi Selatan No: 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menyebabkan sebagian wilayah tangkapan nelayan Kodingareng menjadi lokasi tambang dengan nama Blok KPU-TB01 atau Blok Spermonde.

Amien mengatakan dimulainya penambangan pasir oleh perusahaan berdampak terhadap semakin sulitnya kehidupan nelayan Kodingareng. Selain berkurangnya jumlah tangkapan nelayan, aktivitas pertambangan di wilayah tangkapan memicu tingginya konflik antara masyarakat dan pemilik konsesi.

"Kita hanya minta jangan ada tambang di wilayah tangkap, tapi faktanya pemerintah tetap mengeluarkan izin di wilayah tangkap,"sesal Al Amien.

Berdasarkan data WALHI Sulawesi Selatan, setidaknya 12 perusahaan sudah mengantongi konsesi di Blok Spermonde yaitu PT Alefu Karya Makmur, PT Sulawesi Indo Geoprima, PT Samudra Phinisi Abadi, PT Prada Mandiri, PT

Tambang Nur Pucak, PT Danadipa Agra Belawan, PT Nugraha Indonesia Timur, PT Banteng Laut Indonesia, PT Celebes Maritim, PT Rama Nur Rezky, PT Berkah Bumi Utama, PT lautan Indah Berkah, dan PT Berkah Mineral

Manunggal.

Tiga diantaranya yakni, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur dan PT Banteng Laut Indonesia sudah menggunakan wilayah konsesinya memenuhi kebutuhan pasir Proyek MNP.

PT Benteng Laut Indonesia mendapat izin eksplorasi bernomor 107/I.03/PTSP/2019 melalui Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 100/1.01/PTSP/2019. Direktur Utama Perusahaan ini adalah Akbar Nugraha, sekaligus menjabat Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Sementara komisaris utamanya Sunny Tanuwijaya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Akbar Nugraha juga tercatat memegang saham sebesar 35 persen di PT Nugraha Indonesia. Perusahaan ini memegang izin eksplorasi pasir laut dengan nomor perizinan 106/I.03/PTSP/2019 melalui SK Gubernur Sulsel

Nomor 99/1.01/PTSP/2019. Nama lain yang juga tercatat sebagai pemegang saham di dua perusahaan tersebut adalah Abil Ikhsan dengan besaran masing-masing 15 persen.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Akbar Nugraha dan Abil Ikshan merupakan bagian tim Pemenang

Pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pilgub 2018 lalu.

"Kemungkinan besar pemberian izin konsesi masih bagian balas jasa karena berhasil memenangkan Nurdin Abdullah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan," ujarnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berdalih praktik penambangan pasir yang dilakukan PT Benteng Laut Perkasa menggandeng PT Boskalis menurutnya sudah sesuai peraturan karena dilakukan di luar 8 mil garis pantai.

"Kalau membatal izin milik orang, kita bisa dituntut. Tunjukkan apa kesalahan dari penambang karena dia memiliki izin sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Jadi ini harus kita ingat," kilah Nurdin. (OL-13)

