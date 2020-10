Komit Terapkan Prokes pada Karyawan di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 yang masih melanda Tanah Air dan banyak negara lain di dunia pada akhirnya memang mambut kita harus beradaptasi dengan kehidupan baru. Beragam inovasi dan terobosan juga dilakukan banyak perusahaan di masa pandemi ini untuk tetap bisa bertahan atau survive.

Seperti yang dilakukan PT AIA Financial. Mereka komit memberikan kenyamanan bekerja bagi karyawan di masa pandemi ini. Kenyamanan itu diberikan melalui program-program pengembangan diri dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan dalam meniti karier.

Baca juga: Sukses Kembangkan Pariwisata, Kota Batu Raih Penghargaan

Atas komitmen tersebut, mereka pun mendapatkan penghargaan sebagai Best Company to Work For in Asia 2020 dari HR Asia untuk kedua kalinya setelah sebelumnya meraih penghargaan tersebut pada 2017.

Penghargaan bergengsi tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Business Media Internasional ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah memberikan kenyamanan bekerja bagi karyawan. Selain itu mereka juga menyabet predikat WeCare: HR Asia Most Caring Companies Award 2020 berkat budaya empati dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat, nasabah, tenaga pemasar dan karyawan di masa penuh tantangan seperti pandemi covid-19.

“Kedua penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa kami memberi perhatian, menghargai karyawan dan membantu keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Kami juga terus membangun tempat dan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan terutama dalam hal membangun kapabilitas dan high performance culture," ujar Setiawani, Chief Human Resources Officer AIA dalam siaran persnya, Senin (26/10).

Menurutnya, ada empat faktor utama yang menjadi kunci sukses bisnis AIA. Pertama adalah kepedulian yang selalu menempatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan pengembangan karyawan. Kedua, pengalaman lebih dari 100 tahun di Asia.

Ketiga adalah forward thinking yakni dengan selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah. "Dan terakhir dengan selalu mengutamakan karyawan terutama selama pandemi. Kami selalu menerapkan protokol keselamatan di lingkungan kerja untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan, membuat kebijakan 80% karyawan bekerja dari rumah yang didukung dengan fasilitas teknologi agar tetap terhubung dan produktivitasnya terjaga," tegas Setiawani.

Di tengah masa pandemi mereka menerapkan beragam inovasi guna memudahkan karyawan untuk tetap produktif. Melalui inovasi Winning from Home, karyawan, tenaga pemasar dan nasabah tetap terkoneksi meski bekerja dari rumah.

'Selain itu, kami juga memberikan fasilitas kesehatan Rapid Test dan Swab/PCR Test gratis untuk karyawan jika dibutuhkan, subsidi komunikasi bagi karyawan yang bekerja dari rumah dan bantuan makan siang serta transportasi bagi mereka yang harus bekerja dari kantor," ujarnya. (RO/A-1)