Akan Hadir Film Biopik dan Drama Musisi B.B. King

FILM biopik resmi tentang B.B. King akan diproduksi B.B. King Estate, pihak yang mewakili ahli waris B.B. King. Ketua King’s Estate Vassal Benford mengumumkan biopik resmi musisi blues ikonik B.B. King akan memasuki pra-produksi pada 2021.

Film King ini merupakan proyek film terpisah dari film The Thrill Is On, yang merupakan drama tentang persahabatan King dengan drummer Michael Zanetis, yang dibintangi Wendell Pierce sebagai King.

Kebingungan tentang adanya dua film itu pertama kali muncul ketika Wendell Pierce mengumumkan di Twitter pada Rabu (19/10), dirinya akan berperan sebagai King. Pengumuman tersebut membuat banyak orang berasumsi dia akan memerankan King dalam film biopik yang menceritakan kembali kisah hidup mendiang penyanyi-gitaris tersebut.

“Resmi. Persiapan telah dimulai untuk film, saya merasa terhormat memainkan B.B. King yang hebat,” tulis Pierce.

Namun, Pierce lalu mengonfirmasi pengumuman yang dicicitnya tersebut pada Kamis(22/10). “The Estate of B.B. King telah meminta saya mengklarifikasi, film The Thrill Is On bukanlah film biopik dalam pengertian tradisional. Ini adalah versi yang didramatisasi dari kisah persahabatan kehidupan nyata dalam semangat film 'Round Midnight,” cicitnya.

B.B. King Estate mengklarifikasi, ada dua proyek terpisah yang sedang dikerjakan terkait King. The Thrill Is On, yang tidak terkait dengan pihak ahli waris, dan film biografi kehidupan King, yang diproduksi oleh pihak ahli waris.

Meskipun Benford mengatakan keluarga King telah mempertimbangkan Pierce untuk berperan sebagai King dalam biografi produksi pihak ahli waris, mereka juga tengah melihat sejumlah aktor lain untuk peran tersebut. Termasuk bintang Saturday Night Live (SNL), Kenan Thompson. Nama sutradara yang akan menggarap biopik tersebut juga sedang dalam pembicaraan.

Benford yang baru-baru ini menjadi produser eksekutif film baru After We Collided mengatakan, ahli waris King sangat menghormati Pierce sebagai seorang aktor. Mereka percaya jika Pierce tidak sengaja memberi kesan bahwa dia akan membintangi film biografi King. Meskipun The Thrill Is On tidak terkait dengan atau diproduksi oleh King’s Estate, Benford mengatakan pihaknya tetap memberi restu.

“Kami ingin memperjelas, film yang diumumkan oleh Pierce bukanlah film biografi, karena ada beberapa pemain utama yang terlibat dalam biopik baru B.B. King dan pihak pengelola tidak ingin ada kebingungan mengenai sifat dari setiap proyek terpisah,” kata Benford dikutip dari Variety, Senin, (26/10).

“Salah satunya adalah dokudrama, dan yang lainnya adalah film biografi resmi B.B. King yang disetujui oleh manajemen perusahaan King’s Estate dan kepercayaan B.B. King sebagai bagian dari inisiatif warisan B.B. King,” lanjut Benford.

Dalam pernyataan yang sebelumnya dirilis oleh perwakilan untuk The Thrill Is On, proyek tersebut digambarkan sebagai ‘film persahabatan.’ Film ini menceritakan kisah nyata yang menginspirasi tentang pertemuan secara kebetulan antara musisi muda Zanetis dan B.B. King pada tahun 1980, dan perjalanan King menjadi musisi blues pertama yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada tahun 1990. (M-1)