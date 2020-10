Harga Minyak Dunia Merosot karena Tekanan Libya

Harga minyak dunia memperpanjang penurunannya karena prospek permintaan yang memburuk seiring dengan rencana Libya untuk menggandakan produksi minyak mentah mereka.

Dilansir dari Bloomberg, Futures di New York turun menuju US$39 per barel setelah turun 1,9% pada penutupan perdagangan pada Jumat (23/10).

Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember turun 1,6% menjadi US$39,23 per barel di New York. Lalu, minyak mentah berjangka Brent untuk bulan yang sama turun 1,5% menjadi US$41,15 per barel di bursa ICE Futures Europe setelah turun 2,7% minggu lalu.

Minyak mentah berjangka di Shanghai International Energy Exchange juga turun 2,6% menjadi 258,4 yuan per barel setelah turun 2,3% pekan lalu.

"Masalah sisi pasokan sekarang sudah pasti mulai meningkat dengan Libya menunjukkan pasokan mereka akan meningkat secara signifikan selama beberapa bulan ke depan. Itu menghadirkan angin sakal baru bagi OPEC," kata ata Daniel Hynes, ahli strategi komoditas senior di Australia & New Zealand Banking Group Ltd, Senin (26/10).

Harga minyak mentah yang merosot setelah National Oil Corp (NOC) Libya menyatakan telah mencabut kondisi kahar (force majeure) pada ekspor dari pelabuhan utama, Ras Lanuf dan Es Sider. Otoritas setempat juga menyatakan produksi minyak Libya akan mencapai 1 juta barel per hari (bph) dalam empat minggu

Faktor lainnya ialah kasus virus korona yang melonjak di Amerika Serikat dan Eropa serta ancaman gelombang kedua virus tersebut. (E-3).