Daihatsu Gelar Penghargaan untuk Kreativitas Karyawan 

UNTUK memberikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, Daihatsu terus berupaya untuk memastikan kualitas produknya. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tidak pernah berhenti berinovasi dan mendorong karyawannya dalam melakukan improvement pada tiap proses produksi.

Salah satu di antaranya dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang inovatif lewat ADM 33rd QCC-SS (Quality Control Circle – Suggestion System) Convention Award 2020 dengan tema Lets Innovate to Surf the Wave, Be Happy and Keep Growing. Kagiatan yang digelar pada Kamis (22/10) ini ditayangkan secara virtual pada kanal Youtube ICARE ADM.

Konvensi yang rutin diadakan dua kali dalam setahun ini dibuat sebagai ajang kompetisi antar karyawan hingga antar divisi dalam menunjukkan hasil inovasi pada setiap proses di area kerja masing-masing. Kompetisi ini dibagi dalam dua kategori yaitu kategori individu, dan kelompok.

Wakil Presiden Direktur ADM Erlan Krisnaring mengatakan, di tengah kondisi pandemi yang mengharuskan dijalankannya protokol kesehatan, kita juga harus kreatif dan selalu mencoba cara baru dalam berbisnis dan terus berinovasi.

“Kami bersyukur walaupun di tengah kondisi pandemi, semangat karyawan Daihatsu dalam menghasilkan karya-karya terbaik yang inovatif justru semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa Daihatsu selalu berkomitmen penuh dalam memberikan produk terbaik kepada pelanggannya”, ujar Erlan.

Konvensi ini menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu safety, quality, dan efficiency. Tujuan inovasi pada bidang safety adalah untuk menjadi merek yang terpercaya dengan selalu menciptakan proses kerja yang aman. Untuk inovasi pada quality bertujuan agar semua produk Daihatsu menjadi best fit in Indonesia. Pada sisi efficiency, agar Daihatsu selalu dapat memberikan best value kepada Pelanggan.

Dalam hal ini Daihatsu telah meraih penghargaan dan berprestasi di ajang InnovAstra, ajang inovasi bergengsi yang ada di dalam grup Astra, serta meraih tiga penghargaan tertinggi diamond pada konvensi skala nasional seperti TKMPN (Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional). (S-4)