Shanty: Syuting Video Klip di Hong Kong

PENYANYI Shanty Paredes, 41, membuat ulang video musik dari lagu Oh Kasih yang pernah tenar pada 2000. Ia mengatakan, hasil pembuatan video berbeda dari konsep awal. “Saya membuat remake dari Oh Kasih ini setelah minta izin sama yang empunya lagu, yaitu Teh Rieka Roslan. Thank you banget Teh Rieka,” ujar Shanty, Jumat (23/10).

Awalnya, konsep yang dibuat hanya ‘akustikan’ di salah satu jalan lokal di Hong Kong. Namun, setelah ia bertemu sang videografer, konsep video musiknya pun berubah sebab ketika videografer asal Filipina itu memahami makna dari lagu Oh Kasih, ide brilian pun muncul.

“Kita jalan-jalan di sekitar central cari wall art yang ada lukisan-lukisan bagusnya, lalu cari iconic-iconic landmark, ada dindingnya. Banyak orang selalu nanya, Shanty kehidupan di Hong Kong tuh kayak gimana sih selama 11 tahun terakhir?” jelasnya.

“Nah, aku cuma mau lihat rumah Shanty saat ini kayak gitu. Mau digambarkan bahwa ada anak rantau dari Indonesia yang sedang bercokol di Hong Kong, tolong jangan di-lupain dulu. Intinya tuh itu,” tambahnya. Video itu kini telah dipublikasikan di channel Youtube Shanty Paredes Official. (Medcom.id/H-3)