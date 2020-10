Pembalap RI Berlomba di Sirkuit Imola Secara Virtual Malam Ini

AJANG balap mobil virtual bertajuk BDR Race Against Pandemic yang diikuti 100 pembalap, mulai dari pembalap profesional dan Sim Racer memasuki putaran terakhir pada Sabtu (24/10) malam. Balapan SIM Racing itu akan berlangsung di Sirkuit Imola, Italia.

Sejumlah pembalap profesional tercatat akan mengikuti balapan yang memperebutkan total hadiah lebih dari Rp90 juta itu. Diantaranya, Zahir Ali, Satrio Hermanto, Presley Martono, maupun Rizal Sungkar. Mereka akan bersaing dengan pembalap Sim Racer, seperti Jaka Siswoyo dan Moreno Pratama.

Balapan BDR Racer Against Pandemic mengenakan aturan semua pembalap menggunakan mobil BMW Z4 GT3 karena balapan tersebut didukung oleh BMW Indonesia. Selain itu juga didukung Samsung Indonesia, The Bandha Hotel and Suites, DMO Garage.

"Kejuaraan Balap di Rumah Race Against Pandemic menjadi yang terbesar di Indonesia dalam kategori esports sim racing saat ini karena diikuti oleh 100 pembalap," tulis penyelenggara BDR Racer Against Pandemic dalam keterangan tertulisnya.

Balapan di rumah BDR Race yang dimulai pada 26 September berlangsung sepanjang 5 putaran atau seri. Dalam setiap serinya, penyelenggara menyediakan hadiah senilai lebih dari Rp35 juta. Selain hadiah uang, juga ada hadiah berupa sejumlah barang dan voucher dari pihak pendukung balapan.

Balapan BDR Race Race Against Pandemic akan disiarkan secara langsung lewat kanal media sosial YouTube Balap Di Rumah dan platform pemutar video Maxstream. (RO/OL-7)