Harga Bawang Merah di Aceh Melonjak

JELANG Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, harga bawang merah di Provinsi Aceh melonjak. Sementara harga cabai merah yang justru lebih rendah dari pekan lalu.

Pengamatan Media Indonesia di Kabupaten Pidie, harga bawang merah lokal mencapai Rp35.000 per kg. Harga itu berbeda dari dua pekan lalu yaitu Rp25.000 per kg. Lalu, bawang merah peking Rp25.000 per kg dari sebelumnya Rp15.000 per kg.

Berbeda dengan harga cabai merah yang dari pekan lalu sudah mencapai Rp40.000 per kg, kini turun ke level Rp25.000 per kg.

Fadhli, pedagang cabai merah eceran di pusat pasar sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibu Kota Kabupaten Pidie, kepada Media Indonesia, mengatakan, kenaikan harga bawang itu ditengarai karena produksi dari petani lokal sudah menurun. Hal itu berpengaruh terhadap respon pasar yang permintaannya tetap stabil.

"Sudah hukum pasar kalau barang banyak harganya cenderung turun, begitu juga sebaliknya saat barang berkurang hargapun ikut naik," kata Fadhli.

Baca juga: Harga Cabai dan Bawang Merah di Aceh Utara Melonjak

Dikatakan Fadhli, turunnya harga cabai merah itu karena panen dari petani lokal meningkat. Sedangkan permintaan pasar tidak melonjak.

"Tapi dalam sepekan ke depan ada kemungkinan besar harga cabai merah ikut naik. Ini sering terjadi saat peringatan maulid nabi. Karena masyarakat Aceh gemar melakukan kenduri merayakan kelahiran Rasulullah," kata warga lainnya.(OL-5)