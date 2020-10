Komit Ciptakan Calon Pemimpin Masa Depan dan Berdaya Saing

PENDIDIKAN adalah salah salah hal yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Sebab lewat pendidikan yang baiklah akan lahir para calon pemimpin di masa depan.

Berangkat dari situlah dalam rangka memperkuat komitmen untuk terus berkontribusi menghadirkan pendidikan tinggi internasional terbaik di Indonesia, Sampoerna University menggelar wisuda secara virtual. Dalam seremoni perayaan yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring, Sampoerna University menggunakan teknologi robot mewakili para wisudawan yang berada di rumah. Wisuda virtual ini mengusung tema 'Leading with Excellence' sebagai representasi optimisme Sampoerna University terhadap para lulusan berdaya saing tinggi, memiliki kualitas siap kerja, serta mampu menjadi pemimpin masa depan unggul yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru.

Dr. Marshall Schott, President of Sampoerna University menjelaskan meski digelar wisuda secara daring, tetapi penggunaan teknologi bukanlah hal baru untuk mereka. “Sejak awal, kami telah mengoptimalkan peran teknologi di seluruh kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan dan fasilitas kami terintegrasi dengan sumber daya digital terbaik, sehingga mendorong para mahasiswa untuk terus menciptakan, mengeksplorasi, bahkan menemukan pengetahuan dan ide baru. Oleh karena itu, dalam seremoni wisuda virtual ini, kami juga menghadirkan inovasi terdepan, sehingga seluruh wisudawan tetap dapat merayakan momen istimewa, meski tidak hadir secara fisik.”

Digelarnya seremoni itu menjadi salah satu tonggak pencapaian Sampoerna University yang sejak berdiri terus berupaya memberi kontribusi nyata untuk masa depan Indonesia lebih baik melalui pendidikan tinggi berkualitas. Dengan mengaplikasikan program kurikulum yang telah diakui secara internasional dan mengikuti perkembangan industri masa kini, misi keberlanjutan mereka adalah menciptakan sumber daya manusia dengan berkarakter.

Selain menggunakan kurikulum berbasis internasional, Sampoerna University bekerjasama dengan University of Arizona membuka program Two Degree untuk jurusan Engineering dan Management. Lulusan program ini akan mendapatkan kredensial dan gelar yang diakui secara global, sehingga memiliki peluang karier lebih luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Seperti yang disampaikan oleh Paulo Goes, Dekan Eller College of Management University Of Arizona. “Merayakan keberhasilan wisudawan secara langsung menjadi pembuktian program inovatif dari dua universitas terbaik, Sampoerna University dan University of Arizona yang bekerjasama menghadirkan pendidikan bisnis terbaik bagi para mahasiswa di Indonesia.”

Pengalaman program kuliah two degree dirasakan secara langsung oleh Gabriel Liementha S.M & Bachelor of Science in Business Administration yang menjadi salah satu lulusan Sampoerna University tahun ini. “Saya memilih program two degree karena manfaatnya sangat besar, selain waktu dan biaya kuliah lebih efisien."

“Sejalan dengan tema tahun ini, kami berharap selalu menjadi yang terbaik dan terdepan dalam segala hal, bahkan di situasi yang penuh tantangan seperti sekarang. Semoga pengalaman mereka di Sampoerna University akan mempersiapkan mereka meraih sukses secara akademis maupun profesional dan memberi kontribusi bagi masa depan Indonesia lebih baik,” ujar Marshall. (RO/A-1)