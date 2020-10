Serum Vitamin C Atasi Kulit Kusam

MASALAH kulit kusam dan penuaan menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan wanita. Semua mendambakan memiliki kulit yang sehat, bersinar, dan bebas keriput.

Sayangnya, banyak yang kurang tepat melakukan perawatan wajah. Bahkan banyak yang menempuh cara perawatan dengan memilih produk yang membahayakan, seperti mengandung hidrokuinon, steroid, ataupun merkuri.

Efek yang ditimbulkannya sangat merugikan dalam jangka panjang bagi si pemakainya. Sebetulnya, bahan skincare yang populer dan terbukti efektif untuk mencerahkan kulit dan melawan tanda-tanda penuaan, salah satunya vitamin C.

"Namun, serum vitamin C yang beredar di pasaran terkadang mengandung turunan vitamin C yang tidak stabil dan memiliki pH asam. Akibatnya, selain mudah teroksidasi, terkadang serum itu menimbulkan purging ataupun breakout," ujar pemilik Sbcskin, Restiana Sofwan.

Karena itu, ia meluncurkan serum vitamin C yang diberi nama Vit C 15 Skin Booster and Antioxidant Serum. Ia mengklaim serum vitamin C Sbcskin mengandung turunan vitamin C yang sangat stabil yaitu ethyl ascorbic acid, sehingga tidak mudah menimbulkan oksidasi atau berubah warna.

Selain itu, serum itu bebas alkohol dan pewangi sintetis sehingga nyaman dipakai semua jenis kulit, termasuk tipe sensitif, bahkan untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Produk itu pun sudah teregistrasi di Badan POM Indonesia dan tersertifikasi halal dari MUI.

Ia juga mengandung bahan centella asiatica, sodium hyaluronate, dan vitamin E. Dengan pemakaian rutin, kinerjanya efektif dalam mencerahkan kulit, melawan radikal bebas penyebab penuaan, meratakan warna kulit, menghaluskan pori-pori, menghaluskan tekstur kulit, hingga mencegah timbulnya jerawat dan inflamasi. (RO/OL-14)