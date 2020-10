KBRI Moskow Ciptakan Acara untuk Pererat Hubungan Antar-Diplomat

KBRI Moskow menyelenggarakan pertemuan para diplomat muda atau Young Diplomats Gathering untuk mempererat hubungan dengan mitra kerjanya dari berbagai Kedutaan Besar asing di Moskow. Pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik RI-Rusia yang dirayakan pada tahun ini.

Pertemuan yang berlangsung informal ini diselenggarakan di KBRI Moskow pada Kamis (22/10). Pertemuan dilakukan dengan pembatasan undangan dan menjalankan protokol kesehatan.

Acara berformat diskusi santai antara para diplomat muda Indonesia dan diplomat muda negara-negara sahabat yang berkedudukan di Moskow, yakni Jepang, Korea Selatan, Singapura, Filipina dan Yunani.

Hadir sebagai tamu khusus adalah Evgeny Kanaev, seorang Indonesianis sekaligus Profesor pada Faculty of World Economy and International Affairs dari School of International Regional Studies di High School of Economics University (HSE) Moskow didampingi dua orang mahasiswa HSE.

Para peserta bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi global termasuk peran Rusia di kawasan Asia pasifik. Evgeny Kanaev memberikan pandangan mengenai tren dan proyeksi hubungan dan kerjasama Rusia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik saat ini dan masa mendatang.

“Rusia tetap hadir di kawasan Asia Pasifik, sebab berbagai isu global harus diselesaikan dengan keterlibatan kekuatan global, salah satunya Rusia,” ujar Evgeny Kanaev.

Baca juga: KBRI Moskow-Museum Moskow Rencanakan Pameran Seni Indonesia

Terkait kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Kanaev memandang masih perlunya kehadiran Rusia di Kawasan.

“Rusia akan terus mengembangkan kerja sama dengan kawasan Asia Pasifik, termasuk ASEAN,” imbuhnya.

Beberapa diplomat baru yang tiba di Moskow seperti Lucien Hong dari Singapura, Miyazaki Hiroe dari Jepang dan Athanasios Alexandros Kafkalidis dari Yunani mengapreasi pertemuan tersebut.

“Terima kasih atas inisiatif pertemuan ini, semoga akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan dengan topik menarik lainnya,” tutur Hiroe.

Kuasa Usaha Ad Interim yang juga Wakil Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarus Azis Nurwahyudi menyambut baik gagasan pertemuan dimaksud.

“Diharapkan pertemuan dapat menjadi ajang diskusi dan bertukar pandangan terkait isu-isu tertentu dan berbagi pengalaman di antara sesama diplomat muda," ujar Azis Nurwahyudi.

“Pertemuan ini juga dapat menjadi awal kerja sama yang lebih erat lagi antara KBRI Moskow dan HSE, bahkan dituangkan dalam bentuk konkret,” lanjutnya.

Azis Nurwahyudi berharap melalui penyelenggaraan kegiatan Young Diplomats Gathering ini akan terjadi pertukaran informasi serta peningkatan jejaring kerja sama antara para diplomat muda Indonesia, Rusia dan perwakilan negara-negara sahabat lainnya termasuk ASEAN, yang akan berpengaruh pada peningkatan kerja sama politik, ekonomi, serta sosial budaya Indonesia dan Rusia.

Para diplomat muda KBRI Moskow yang hadir pada Young Diplomats Gathering ini adalah Vinsensius Shianto, Andri Noviansyah, Juang Akbar, Judika Madhuri, Noviyanti Nurmala, Cahya Sumaningsih, dan Enjay Diana.(RO/OL-5)