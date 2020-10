The Man Standing Next Jadi Wakil Korsel di Oscar 2021

DEWAN Film Korea Selatan (KOFIC) telah memilih The Man Standing Next, untuk menjadi wakil negara gingseng di Academy Awards 2021, pada Kamis (22/10). Film yang thriller politik itu menyingkirkan 12 film Korsel lainnya untuk kemudian bersaing di kategori best internatinal film Oscar 2021, yang sebelumnya bernama kategori best foreign language film.



Disutradarai oleh Woo Min-ho, The Man Standing Next menceritakan 40 hari masa perebutan kekuasaan rahasia di antara para ajudan presiden, sebelum Park ditembak mati di sebuah rumah persembunyian di Seoul oleh kepala intelijennya Kim Jae-kyu, yang motif pembunuhan itu masih diperdebatkan. Aktor Lee Byung-hun berperan sebagai kepala Badan Intelijen Pusat Korea yang akhirnya membunuh presiden.

Park adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern Korea Selatan. Ia menjadi kepala kediktatoran militer, meski secara ekonomi negara tersebut pada saat itu juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.

“The Man Standing Next adalah film menarik, yang menampilkan sisi gelap dari sejarah Korea Selatan yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang fenomenal. Aktor Lee Byung-hun, yang mendapat pengakuan di Amerika Serikat, memberikan penampilan yang bagus dalam film tersebut,” bunyi pernyataan KOFIC dalam siaran persnya, dikutip dari Korea Herald.

Pada Oscar 2020, Korsel berjaya lewat film Parasite. Film garapan Bong Joon-ho ini memboyong empat piala Oscar, termasuk untuk film terbaik, sutradara terbaik, naskah asli terbaik, dan film internasional terbaik. (M-1)