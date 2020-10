Penunjukan Petrov jadi Pengurus Grand Prix Portugis Dikritik

PEMILIHAN Vitaly Petrov sebagai pengurus balapan untuk Grand Prix Portugis akhir pekan ini mendapat kritik dari pembalap Mercedes Lewis Hamilton.

Juara enam kali, yang berusaha untuk mengamankan rekor kemenangan karir ke-92 itu, mengaku terkejut, badan pengatur Formula satu atau FIA (International Motoring Federation) telah memilih seseorang yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan kampanye 'We Race as One' untuk keberagaman. dan inklusivitas.

"Kita harus memasukkan orang-orang di sini yang mengikuti perkembangan zaman, yang memahami waktu kita hidup dan peka terhadap hal-hal yang mengelilingi kita. Jadi saya tidak begitu mengerti apa tujuan mereka atau mengapa terutama dia ada di sini karena bukan karena mereka tidak punya pilihan bagus lainnya," kata Hamilton, Kamis (21/10).

Petrov dari Rusia, yang membalap di Formula Satu pada 2011 dan 2012, membuat sejumlah komentar provokatif selama wawancara dengan publikasi Rusia Championat pada September termasuk kritik terhadap Hamilton yang mendorong para pembalap untuk berlutut dalam mendukung kampanye anti-rasisme olahraga tersebut.

Petrov juga berspekulasi bahwa semua pembalap akan "mendorong semua orang untuk menjadi gay" dan balapan di bawah bendera pelangi jika salah satu pembalap keluar.

Kutipan dari wawancara Petrov diberikan kepada Hamilton selama konferensi pers sebelum balapan menjelang acara di Portugal.

Hamilton telah berusaha untuk tetap tidak kontroversial dan tetap rendah hati dalam beberapa pekan terakhir setelah sebelumnya berselisih dengan FIA dan para pengurus musim ini, termasuk diinstruksikan untuk tidak mengenakan t-shirt yang berbau politik atau kemanusiaan. pesan hak di podium setelah balapan.

Petrov yang finis ketiga, naik ke podium untuk Renault di Grand Prix Australia 2011, sebelumnya tidak pernah ditunjuk sebagai pengawas balapan. (AFP/OL-2)