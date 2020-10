Mau Adrenalin Jumpalitan? Jajal Wahana Rasa John Wick ini

Motiongate Dubai, taman hiburan yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab ialah taman hiburan yang terinspirasi dari film-film Hollwood. Taman hiburan ini menampilkan wahana berdasarkan film dari produksi Columbia Pictures, DreamWorks Animation, dan Lionsgate, dan telah mengumumkan bahwa akan ada dua atraksi yang akan dibuka pada awal 2021.

Dilansir dari Fox News, Rabu (21/10), salah satu atraksi yang akan dibuka adalah roller coaster 'John Wick: Open Contract’. Adanya atraksi ini, taman hiburan Motiongate dinobatkan sebagai ‘taman hiburan pertama di dunia yang terinspirasi oleh waralaba John Wick’ yang populer. Roller coaster ini dideskripsikan sebagai ‘spin coaster 4D’ gratis yang akan membawa para wisatawan ke The Continental (hotel yang berada di dalam film John Wick untuk para pembunuh terbaik dunia) serta para wisatawan akan merasakan perjalanan dengan aksi epik dari dunia ‘John Wick’.

Motiongate Dubai konfirmasi bahwa para wisatawan akan naik wahana roller coaster di lintasan 4D dengan panjang 310 meter atau 1.000 kaki. Jika roller coaster pada umumnya memiliki laju ‘maju’, roller coaster 4D ini memiliki laju ‘maju dan mundur’ serta ‘putaran gaya bebas’ dan kecepatan mencapai 64 kilometer per jam atau 40 mili per jam. Para wisatawan pun juga akan diberi kesempatan untuk berburu karakter John Wick dengan berbagai opsi pengalaman yang berbeda.

Atraksi lainnya yang akan dibuka pada tahun 2021 di Motiongate Dubai adalah _‘Now You See Me: High Roller’_, yang terinspirasi dari film produksi Lionsgate, ‘Now You See Me’. Atraksi ini akan menjadi ‘roller coaster pemintalan mobil’ tercepat di dunia. Jenefer Brown selaku wakil presiden eksekutif serta kepala Lionsgate Global Live, Interactive and Location Based Entertainment mengatakan bahwa ekspansi menarik ini menjadikan Lionsgate Zone di taman hiburan Dubai sebagai episentrum sensasi blockbuster imersif.

“Untuk pertama kalinya, ini akan menawarkan kesempatan kepada penggemar untuk merasakan aksi puitis ‘John Wick’ serta penyesatan ahli dari ‘Now You See Me’ melalui roller coaster yang menggembirakan,” ujar Jenefer. (Fox News/Yulia Kendriya Putrialvita/M-2)