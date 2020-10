Aksi Demo Kembali Digelar, Trans-Jakarta Alihkan Rute

HARI ini, Kamis (22/10), kegiatan unjuk rasa untuk menentang pengesahan UU Cipta Kerja kembali berlangsung di sekitaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Hal itu berdampak pada penutupan jalan di sekitar lokasi.

"Beberapa layanan Trans-Jakarta diberlakukan modifikasi layanan rute," kata Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) Prasetia Budi dalam keterangan resminya, Kamis (22/10).

Adapun bentuk modifikasi yang diberlakukan ialah:

A. Koridor 1 (Blok M – Kota)

Arah Kota mengalami pengalihan rute sementara arah sebaliknya normal.

Adapun rute pengalihannya ialah:

Blok M - Sarinah – Lampu merah Sarinah - keluar jalur – Lampu merah Bank Indonesia - belok kiri - Jl.Kebon Sirih - Hotel Milenium belok kiri - Jl.Fachrudin belok kanan – Lampu merah Jati Baru lurus - Jl.Cideng Barat – Lampu merah Tarakan - belok kanan - Halte Petojo – Lampu merah Harmoni - belok kiri - Harmoni - Kota

Halte yang tidak melayani arah Kota:

- Halte Monas

- Halte Bank Indonesia (BI)

B. Koridor 2 (Harmoni – Pulogadung)

Mengalami pengalihan rute dan untuk sementara tidak melewati halte Monas sampai dengan Halte Kwitang.

C. Rute 6A (Ragunan - Monas via Kuningan) dan rute 6B (Ragunan - Monas via Semanggi) mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan – Tosari.

Halte yang tidak melayani

- Halte Bundaran HI

- Sarinah

- Halte Bank Indonesia

- Halte Monas

D. Rute 1A (PIK – Balai Kota)

Mengalami perpendekan rute menjadi PIK - Kota

Halte yang tidak melayani:

- Glodok

- Olimo

- Mangga Besar

- Sawah Besar

- Harmoni

- Monas

- Bus Stop Balai Kota

E. Rute JAK-10 (Tanah Abang – Kota)

Mengalami pengalihan rute dan untuk tidak melewati pemberhentian Majapahit. Sementara arah sebaliknya tidak melewati pemberhentian Duta Merlin sampai dengan pemberhentian Pecenongan.

"Selain rute-rute di atas, operasional kami masih berjalan normal. Kendati begitu, Trans-Jakarta bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya guna memastikan keamanan baik pelanggan, petugas di lapangan dan keberlangsungan operasional Trans-Jakarta hari ini," tukas Prasetia.

Layanan akan kembali normal apabila kondisi sudah kondusif serta dapat dilintasi armada bus.

Untuk itu, Trans-Jakarta mengimbau para pelanggan yang akan melakukan aktivitas untuk selalu berhati-hati di jalan, tetap waspada dan selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.

Trans-Jakarta juga tetap mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah namun, jika harus meninggalkan rumah karena terpaksa selalu pastikan untuk menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (OL-1)