Paul McCartney akan Rilis Album Baru

LEGENDA musik Inggris Paul McCartney, Rabu (21/10), mengatakan dirinya akan merilis album ketiga dari trilogi album solonya pada tahun ini setelah menggarap sejumlah karya yang sebelumnya tidak terselesaikan selama lockdown covid-19.

Album teranyar McCartney yang diberi tajuk McCartney III akan dirilis pada 11 Desember mendatang setelah personel The Beatles itu itu bekerja di studio di rumahnya di Sussex.

Semua lagu yang ada di album itu ditulis dan diproduseri sendiri oleh McCartney yang mengaku sebenarnya dirinya tidak berencana merilis album pada 2020 sebelum pandemi covid-19 memaksa dia di rumah saja selama berbulan-bulan.

Baca juga: Kolaborasi Musisi Internasional Dewa Budjana Rilis Kmalasana

"Saya telah memiliki sejumlah materi yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun. Namun, saya tidak sempat menyelesaikannya," ujar McCartney.

"Setiap hari, saya merekam lagu itu dengan instrumen saat saya membuat lagu itu pada awalnya. Saya kemudian menambahkan instrumen lain dan lagu itu pun selesai. Semua itu menyenangkan."

"Saya membuat musik untuk diri saya sendiri ketimbang membuat musik sebagai pekerjaan. Karenanya, ini adalah musik yang saya sukai. Saya tidak menyangka hasilnya bisa menjadi sebuah album," imbuh pria berusia 78 tahun itu.

Peluncuran album terbaru McCartney itu bersamaan dengan perayaan 50 tahun album pertama yang dinamai dengan nama dirinya sendiri ketika The Beatles berpisah pada 1970. Album berikutnya, McCartney II, dirilis satu dekade kemudian.

Album terbaru ini berisi lagu yang menampilkan McCartney pada vokal sembari bermain gitar atau piano sebelum melengkapinya dengan dirinya bermain bass dan drum.

McCartney membuat album itu dengan mengerjakan kembali lagu-lagu miliknya yang tidak pernah dirilis sejak awal 1990-an kala mengerjakan album When Winter Comes yang diproduseri oleh mendiang produser The Beatles George Martin.

Foto untuk album terbaru ini diambil oleh putri McCartney, fotografer Mary McCartney dengan tambahan foto dari keponakannya, Sonny McCartney, dan foto yang diambil musisi serba bisa itu menggunakan ponselnya.

Hal itu mengikuti jejak album McCartney sebelumnya, McCartney II, dengan foto-fotonya dikerjakan oleh mendiang istri McCartney, Linda.

Linda juga mengambil mayoritas foto untuk album McCartney pada 1970. (AFP/OL-1)