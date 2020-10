Suhu Laut Terdalam kian Menghangat

DALAM satu dekade terakhir, termometer yang ditambatkan di dasar Samudra Atlantik mencatat peningkatan suhu rata-rata 0,02° Celcius. Menurut peneliti, peningkatan suhu di kedalaman laut itu kemungkinan besar dipicu oleh perubahan iklim.

Tim yang dipimpin Chris Meinen, ahli kelautan di US National Oceanic and Atmospheric Administration di Miami, mengukur suhu setiap jam

dari 2009 hingga 2019 menggunakan sensor dasar laut di empat titik di Cekungan Argentina di lepas pantai Uruguay.

Catatan suhu di dua lokasi terdalam menunjukkan tren pemanasan selama dekade terakhir. Pada kedalaman 4.540 meter, suhu laut menghangat dari rata-rata 0,209° C menjadi 0,234° C. Sementara itu di kedalaman 4.757 meter, suhu naik dari 0,232° C menjadi 0,248° C. “Suhu air di kedalaman memang semakin menghangat,” kata Meinen. (c)