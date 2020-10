Chef Marinka Sempat Berniat Bunuh Diri

KOKI selebritas Rinrin Marinka atau akrab disapa chef Marinka mengaku sempat berniat mengakhiri hidup setelah putus cinta. Hubungan yang sudah di ambang pernikahan itu harus kandas.

“Pada 2015, akhir tahun itu, basically gue putus sama tunangan gue. Sebenarnya sudah mau nikah tuh. Sudah disetujuin semuanya,” kata Marinka ketika berbincang dengan Daniel Mananta di Youtube.

Marinka mengaku tidak lagi punya gairah menjalani aktivitas. “It was the worst time of my life, ever. Sampai kayak sudah mau mati saja rasanya. Gue sampai doa sama Tuhan kayak, ‘Tuhan, sudahlah gue mati sajalah, buat apa?’ Tapi gue pikir, bunuh diri dosa, rugi di gue,” kata Marinka

Perlahan, tapi pasti Marinka menenangkan diri. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. “Gue berdoa tiap malam dan masih harus kerja karena ada kontrak yang harus diselesaikan. Tapi gue jadi baca Alkitab setiap malam. Thank God gue ketemu lo (Daniel) dan kita sama-sama lagi mencari Tuhan dan sama-sama tumbuh. Jadi, it really helps,” terang Marinka. Kini, Marinka sudah berbahagia menikah dengan Peter Lufting pada September 2020. (Medcom.id/H-3)