Michael Keaton belum Pastikan Perankan Batman di The Flash

SALAH satu pemeran Batman, Michael Keaton, belum dapat memastikan bahwa dia akan mengulangi perannya sebagai Caped Crusader dalam film The Flash yang akan datang dari Warner Bros.

Sebelumnya, pengumuman dari sutradara Andy Muschietti, seperti telah banyak dilaporkan, aktor yang pertama kali memerankan Bruce Wayne dalam karya Tim Burton pada 1989 itu akan mengenakan topeng ikonis tersebut sekali lagi dalam film mandiri Scarlet Speedster.

Namun sekarang, Keaton mengatakan bahwa dia tidak dapat mengonfirmasikan keterlibatannya dalam film franchise yang terus berkembang itu.

Ketika ditanya pembawa acara Jimmey Kimmel terkait kebenara rumor itu, Keaton menjawab, "Saya tidak dapat mengonfirmasi apa pun. Saya hanya dapat mengatakan bahwa kami sedang berdiskusi seperti yang mereka katakan. Kami sedang membicarakannya. Kita akan lihat apakah itu terjadi?"

Kemudian, dia melanjutkan dengan bercanda bahwa semua pemeran Dark Knight akan muncul dalam film The Flash, dari Val Kilmer hingga George Clooney. Ia pun mengungkapkan bahwa setiap kali mengenakan setelan itu dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri.

Bintang Fantastic Beasts and Where to Find Them, Ezra Miller, akan kembali sebagai Barry Allen alias The Flash. Ia pertama kali memerankan karakter tersebut secara singkat dalam Batman v Superman: Dawn of Justice pada 2016. (Digitalspy.com/OL-14)