The Swordsman Tayang Perdana di KIFF 2020

KOREA Indonesia Film Festival (KIFF) kembali digelar tahun ini. Namun pada penyelenggaraan 28-31 Oktober 2020 tidak hanya digelar luring melainkan juga daring.

Direktur Korean Cultural Center Indonesia, Kim Young Woon berharap masyarakat dapat menikmati kebudayaan Korea dan Indonesia melalui film-film terbaik yang disajikan dalam KIFF 2020.

"Sayangnya tahun ini karena pandemi Covid-19, maka sebagian besar acara tahun ini terpaksa dilaksanakan secara online. Tetapi saya juga senang karena beberapa bioskop di Bandung kembali dibuka untuk umum sehingga KIFF 2020 bisa dilaksanakan secara offline. Saya berharap warga Indonesia berminat dengan film Korea dan juga ada kerjasama bidang perfilman antara Indonesia dan Korea,” ujar Kim Young Woon dalam Press Conference KIFF 2020, Rabu (21/10).

Hal yang menarik dari KIFF 2020 ini adalah akan ditayangkan secara perdana film The Swordsman yang dibintangi oleh aktor Korea Selatan, Jang Hyuk dan juga aktor Indonesia, Joe Taslim. Film ini sekaligus menjadi pembukaan KIFF 2020, namun film ini hanya akan ditayangkan secara offline screening di CGV Paris Van Java dan CGV Kings Shopping Center, Bandung.

Tidak seperti penyelanggaraan sebelumnya, KIFF 2020 tidak menghadirkan artis demi menjaga protokol kesehatan. Dikhawatirkan, kedatangan artis akan menyebabkan membludaknya fans.

Korea Indonesia Film Festival (KIFF) merupakan gelaran rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Korea atau Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) dengan tujuan memperkenalkan kehidupan sosial serta kebudayaan warga Korea Selatan dan Indonesia melalui film. Tahun ini usianya mencapai 8 tahun.

CGV Cinemas Indonesia kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan KIFF 2020, bekerja sama dengan GoPlay. Platform streaming dari GoJek Group ini menjadi media pemutaran film KIFF daring.

Sementara, pemutaran film luring akan dilaksanakan di dua bisokop CGV Bandung, yaitu Paris Van Java dan Kings Shopping Center serta harga tiket akan dikenakan biaya sebesar Rp5 ribu dan hanya bisa dibeli pada saat hari penayangan di dua bioskop GCV Bandung.

Adapun film-film yang akan tayang secara online di GoPlay adalah The Beauty Inside, On Your Wedding Day, Architecture101, Juror 8, A Taxi Driver, The Odd Family Zombie On Sale, The Witch: Part 1 Subversion, dan Parasite. Untuk film yang ditayangkan secara offline screening yaitu The Swordsman, Ashfall, Beasts Clawing at Straw, Train to Busan: Peninsula, Deliver us from Evil, serta aka nada tiga film Indonesia yaitu Gundala, Habibie & Ainun 3, serta Perempuan Tanah Jahanam. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-1)