Obama akan Berkampanye untuk Biden di Philadelphia

MANTAN Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan berkampanye untuk kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden di Philadelphia, Rabu (21/10) waktu setempat.

Philadelphia yang berpenduduk 1,6 juta jiwa merupakan kota terbesar di Pennsylvania, medan tempur kunci dalam Pemilu AS pada 3 November mendatang yang mempertemukan Biden dengan kandidat petahana Donald Trump.

"Obama akan berkampanye secara drive-in untuk meminta warga Pennsylvania untuk ambil bagian dalam pemilu dini," ungkap tim kampanye Biden.

Partai Demokrat meminta warga AS untuk memberikan suara mereka lebih dini akibat pandemi covid-19 dan menghindari antrean di hari pemilu.

Menurut laporan US Election Project dari University of Florida, lebih dari 35 juta warga AS telah memberikan suara mereka.

Saat Trump menggelar kampanye besar-besaran di berbagai penjuru negara, Biden memilih untuk menggelar kampanye skala kecil akibat pandemi.

Kampanye drive-in dengan para pendukung berada di dalam mobil merupakan salah satu bentuk kampanye yang kerap dilakukan Biden.

Trump menang tipis di Pennsylvania pada 2016 namun kini tertinggal 3,8 poin dari Biden berdasarkan jajak pendapat di laman daring RealClearPolitics. (AFP/OL-1)