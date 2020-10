Hari Ini, Empat Bioskop CGV di Jakarta Dibuka Lagi

Setelah membuka beberapa jaringan bioskop di Bandung, hari ini, Rabu (21/10), CGV membuka beberapa bioskop jaringannya di Jakarta.

Pembukaan kembali bioskop CGV di Jakarta dimulai dengan empat lokasi, yaitu, CGV Grand Indonesia, Aeon Mall Jakarta Garden City, Green Pramuka Mall, dan Transmart Cempaka Putih. Penonton yang diperbolehkan adalah mereka yang berusia antara 12 tahun dan 60 tahun.

Dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (21/10), disebutkan pembukaan kembali bioskop CGV dilakukan setelah pemaparan pihak bioskop dan hasil dari penilaian tim teknis DKI Jakarta yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo yang menyimpulkan protokol kesehatan bioskop CGV dianggap telah sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan Pemprov DKI Jakarta.

Hasil penilaian itu ditindaklanjuti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) no 263 tahun 2020 tentang pembukaan kembali usaha pariwisata di masa PSBB Transisi bagi usaha bioskop, tertanggal 20 Oktober 2020.

"Staf dan penonton wajib memakai masker di seluruh area bioskop. Mengecek suhu tubuh penonton sebelum masuk ke area bioskop. Melakukan sistem pelacakan pengunjung (Tracing) dengan QR Code dan Manual. Dan, mengurangi kapasitas tempat duduk di ruang auditorium untuk menjaga jarak aman antar penonton," ungkap CGV dalam pernyataan resmi mereka.

"Selain itu, penonton hanya diperbolehkan mengonsumsi makanan dan minuman di area restoran bioskop dan tidak diizinkan membawanya ke dalam auditorium. Menerapkan prosedur kebersihan dengan cairan disinfektan di seluruh area bioskop, dan setelah penayangan film, menyediakan handsanitizer, dan mengimbau penonton untuk memesan tiket menonton dan makan minum secara daring/online (contact-less) dengan pembayaran secara digital (cash-free)."

Peninsula, Deliver us from Evil, The Swordsman, Bloodshot, Eyes on Me, dan The Secret Garden adalah sederet judul yang bakal tayang dalam pembukaan kembali jaringan CGV di Jakarta.

Jam tayang bioskop dimulai pukul 12:00 WIB dan jam tayang terakhir menyesuaikan operasional tempat bioskop tersebut berada. (OL-1)