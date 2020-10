Penyelenggara Wimbledon Siapkan Tiga Skenario untuk Musim 2021

DIBATALKANNYA turnamen tenis Grand Slam Wimbledon 2020 akibat pandemi covid-19, yang mulanya direncanakan digelar pada 29 Juni sampai 12 Juli di Wimbledon, London, Inggris membuat turnamen Wimbledon 2021 menjadi prioritas utama.

All England Club yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Grand Slam tersebut mengatakan pihaknya telah merencanakan tiga skenario untuk menyukseskan penyelenggaraan pada 2021.

Tiga skenario tersebut yakni, bermain dengan kapasitas penonton penuh, kapasitas yang dibatasi, atau tertutup oleh penonton.

"Prioritas utama kami adalah kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat, khususnya tamu kami, staf kami, dan para pemain," kata All England Club.

Menurut All England Club, turnamen Wimbledon 2021 rencananya akan digelar pada 28 Juni hingga 11 Juli di All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris.

Pihaknya pun sampai saat ini belum mengambil keputusan apakah akan menerapkan karantina seperti di Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020 atau pembatasan perjalanan seperti Prancis Terbuka 2020.

Grand Slam tenis lapangan rumput itu nantinya akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada pemerintah Inggris dan asosiasi olahraga lain untuk mencari solusi terkait hal tersebut.

"Kami telah bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas kesehatan masyarakat dan industri olahraga lain untuk memahami bebagai tantangan dan peluang pandemi covid-19," jelasnya. (BBC/OL-1)