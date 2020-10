Pandemi Turut Mempengaruhi Psikologi Masyarakat

PANDEMI covid-19 sudah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan di Indonesia dengan tren kasus positif yang masih terus meningkat setiap hari. Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona.

Namun belum adanya kesadaran dari semua orang akan dampaknya virus tersebut membuat penyebaran covid-19 masih tetap tinggi. Alhasil tidak sedikit dari masyarakat yang mengalami takut atau cemas berlebih dengan banyaknya perubahan pola kehidupan dan risiko kesehatan yang tinggi.

Menurut Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Dr Indria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog, tren kasus positif covid-19 di Indonesia saat ini lingkup penyebarannya semakin mengecil, terutama di lingkungan terdekat seperti keluarga. Sehingga bermunculan kluster keluarga.

“Masyarakat saat ini dihadapkan dengan tekanan kehidupan yang beragam akibat pandemi covid-19. Ketakutan akan tertular virus, terkena dampak ekonomi, kesulitan beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru, hingga merasa kesepian. Laporan sementara ada sebanyak 14.619 individu yang dilaporkan telah mengakses layanan yang diberikan psikolog klinis baik dewasa dan anak-anak yang mengaku terdampal," ujar Indria.

"Sebanyak 57,6% masyarakat Indonesia yang melakukan swaperiksa yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), teridentifikasi memiliki gejala depresi akibat kondisi pandemi covid-19. Ada empat masalah yang paling banyak ditemui saat pandemi yakni kesulitan belajar, kecemasan, stress, dan gangguan mood antara lain depresi karena takut tertular. Solusi sederhana dalam menanggulangi permasalahan mental adalah dengan berinteraksi dengan orang terdekat yang bisa dipercaya, untuk mengutarakan perasaan, sehingga beban yang ada dalam diri kita bisa terasa lebih ringan.”

Sementara itu, penulis sekaligus aktor Raditya Dika mengatakan pandemi membuat semua lapisan masyarakat sulit. "Banyak pekerjaan yang terhambat atau berganti format. Kini dengan segala sesuatu yang mayoritas dikerjakan di rumah, saya harus cermat berbagi waktu dan energi antara pekerjaan dan keluarga. Untuk itu kita harus berusaha berpikiran positif, menjaga kesehatan mental dan fisik salah satunya dengan terus berkomunikasi dengan orang–orang terdekat untuksaling memberi dukungan dan menguatkan," ujarnya.

Berangkat dari situlah PT AIA Financial (AIA) meluncurkan program Share The Love yakni perlindungan jiwa berkonsep buy one get one free. Dalam program itu nasabah dapat memberikan satu perlindungan untuk orang tercinta secara gratis. Produk ini memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko finansial akibat meninggal dunia dengan uang pertanggungan hingga Rp50 juta.

“Sejalan dengan komitmen kami dalam membantu keluarga di Indonesia, program ini sebagai wujud kepedulian kami untuk tetap terhubung dengan nasabah. Program ini juga menjadi gerakan regional karena turut dijalankan di berbagai kawasan Asia Pasifik," ujar Sainthan Satyamoorthy, Presiden Direktur AIA.

"Produk ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan inklusi serta literasi keuangan di Indonesia. Di tengah pandemi ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi mulai meningkat untuk itu dibutuhkan inovasi yang optimal agar asuransi dapat menjangkau masyarakat Indonesia serta memberikan pemahaman yang baik terhadap pentingnya manfaat proteksi," imbuhnya.

Senada, Head of Customer Office AIA, Kathryn Monika Parapak mengatakan selain memberikan jaminan perlindungan jiwa, produk itu dapat menjadi gerakan berbagi cinta sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi sosial. "Seperti kita tahu saat ini masyarakat harus beradaptasi dengan pandemi yang mengubah pola hidup." (RO/A-1)