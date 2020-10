Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama 7 Bidang Kesehatan

KEMENTERIAN Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang menandatangani kerja sama (memorandum of cooperation) bidang kesehatan. Kesepakatan kerja sama dilakukan untuk menguatkan sistem kesehatan antara kedua negara.

Terdapat tujuh bidang kesehatan yang disepakati dalam kerja sama tersebut, antara lain bidang farmasi dan alat kesehatan; pengembangan sumber daya manusia; layanan kesehatan; teknologi informasi kesehatan; layanan perawatan lansia; pencegahan dan pengendalian penyakit; serta kesehatan lingkungan.

Penandatanganan dilakukan antara Menkes Terawan Agus Putranto dan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Indonesia Ishii Masafumi. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengutamakan program prioritas nasional dengan memperkuat sistem kesehatan masyarakat terhadap pandemi.

Terawan mengatakan seperti banyak pengalaman di berbagai negara, Indonesia selalu menghadapi tantangan yang harus dihadapi bersama. Tantangan tersebut berhubungan dengan sistem surveilans, kapasitas laboratorium, infrastruktur kesehatan, dan akses terhadap vaksin dan pengobatan.

“Kerja sama bilateral menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan tersebut termasuk dalam rangka memerangi covid-19. Kerja sama itu melibatkan lembaga pemerintah lain, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan,” kata Terawan dalam keterangan resmi, Selasa (20/10).

Untuk diketahui, sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI telah lama berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang sejak tahun 2017 dalam mengembangkan Memorandum of Cooperation untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan.(H-1)