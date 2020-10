Marriott International Buka Four Points by Sheraton di Batam

MARRIOTT International, Senin (19/10), mengumumkan dibukanya Four Points by Sheraton di Batam, pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia.

Hotel baru itu terletak di jantung kawasan bisnis dan hiburan Batam, Nagoya, yang berjarak setengah jam dari Bandara Hang Nadim.

Tidak hanya itu, lokasinya juga dekat dengan Pelabuhan Feri Harbour Bay yang digunakan wisatawan ke dan dari Singapura hanya dengan perjalanan selama 40 menit menggunakan feri berkecepatan tinggi.

“Kami sangat antusias menghadirkan merek Four Points by Sheraton di destinasi resor dengan dibukanya Four Points by Sheraton Batam,” kata President Marriott International Asia Pacific Rajeev Menon. “Dengan hadirnya 12 hotel Four Points by Sheraton di Indonesia, kami senang dapat memperluas jejak kami ke pulau terkenal di Indonesia ini, menyambut para tamu untuk menginap di wilayah perkotaan. Kehadiran Four Points by Sheraton Batam akan semakin melengkapi komitmen Marriott International untuk terus berkembang di Indonesia.”



Dengan akses ke pemandangan laut paling eksklusif di kawasan itu, Batam merupakan destinasi wisata baru yang populer di kalangan wisatawan Singapura. Hal itu karena lapangan golf internasional kelas dunia, olahraga air yang menyenangkan, spa kesehatan, hidangan laut yang segar dan lezat, belanja bebas pajak, atraksi budaya Indonesia dan atraksi lain yang dimilikinya.

Batam juga merupakan rumah bagi banyak pantai indah yang masih asli seperti Pantai Nongsa yang berpasir putih yang menampakkan gemerlap cahaya gedung di Singapura saat malam hari.



“Kami bangga meluncurkan merek Four Points by Sheraton pertama dan pembukaan hotel kedua kami di Batam yang sedang populer – dalam jarak waktu hanya satu bulan. Pembukaan Four Points by Sheraton Batam menandakan komitmen Marriott International mendorong pertumbuhan di Indonesia dan di saat yang bersamaan terus fokus untuk mendapatkan kepercayaan dari para tamu, terlepas dari kesulitan yang kami hadapi saat ini,” kata Area Vice President for Indonesia, Marriott Internasional Ramesh Jackson.



Four Points by Sheraton Batam menawarkan 218 kamar tamu kontemporer berdesain klasik yang dikombinasikan dengan detail modern, termasuk satu Presidential Suite dan 26 unit apartemen.

"Kami sangat senang dapat secara resmi membuka Four Points by Sheraton Batam. Kami berharap dapat menciptakan pengalaman yang menginspirasi yang menampilkan warisan budaya pulau tropis yang kaya ini sambil menyediakan segala yang dibutuhkan wisatawan untuk beristirahat, bersantai, dan tetap terhubung," kata General Manager dari Four Points by Sheraton Batam Boma Prasetyo. (RO/OL-1)