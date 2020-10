Serial The Undoing Mulai Tayang di HBO, 26 Oktober

SERIAL pendek terbaru The Undoing mulai tayang di HBO berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS), Senin (26/10) pukul 8.00 WIB dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB.

Serial enam episode berdurasi satu jam ini disadur dari novel karya Jean Hanff Korelitz berjudul "You Should Have Known".

Serial The Undoing menampilkan dua nama besar yaitu Nicole Kidman dan Hugh Grant yang berperan sebagai suami istri Grace dan Jonathan.

The Undoing disutradarai oleh Susanne Bier dan diciptakan serta ditulis untuk televisi oleh David E Kelley, yang juga menjadi showrunner dengan executive producer Susanne Bier, David E Kelley melalui David E Kelley Productions, Nicole Kidman, dan Per Saari melalui Blossom Films, Bruna Papandrea melalui Made Up Stories, Stephen Garrett dan Celia Costas. (RO/OL-1)