Telkomsat Raih Penghargaan Corporate Image Award 2020

PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) berhasil meraih penghargaan sebagai “The Best in Building and Managing Corporate Image” untuk kategori Komunikasi Data (Satelit) dari Frontier Group dalam ajang Corporate Image Award 2020.

Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Direktur Utama Telkomsat Endi Fitri Herlianto di Kantor Pusat Transmisi Satelit di Bogor, Jawa barat. Endi Fitri menyebutkan, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh karyawan yang didukung penuh oleh manajemen Telkomsat.

"Kami bangga dengan dipilihnya Telkomsat sebagai penerima penghargaan The Best in Building and Managing Corporate Image. Penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat untuk berusaha lebih keras dan terus berkarya menjaga reputasi sebagai penyedia layanan satelit yang terbaik di Indonesia dan selalu positif dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang,” ungkap Endi Fitri dalam keterangannya.

Ia menambahkan, penghargaan itu merupakan pembuktian bahwa Telkomsat telah dikenal dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia melalui melalui inovasi-inovasi layanan yang dihadirkan Telkomsat.

Senada, AVP Corporate Communication & Office Support Telkomsat Sinai Handayani mengungkapkan, corporate image yang baik memberikan dampak positif pada preferensi pelanggan terhadap produk dan jasa.

"Dalam mengambil keputusan pembelian, pelanggan cenderung mempertimbangkan faktor kualitas produk maupun image perusahaan. Keseimbangan dan konsistensi dari kedua faktor tersebut menciptakan image yang baik yang apabila di-manage dengan benar akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan," ujarnya.

Corporate Image award adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai corporate image terbaik di kategori industrinya masing-masing berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh Frontier Group. Pengukuran corporate image sudah dimulai sejak 2000 dan tahun ini memasuki tahun ke-20.

Survei corporate image dilakukan terhadap empat kelompok responden, yaitu middle up manajemen/pelaku bisnis, stockholder/investor, jurnalis serta masyarakat publik. Survei ini melibatkan 1.050 responden dan hasil survei menghasilkan skor Corporate Image Index (CII) yang diperoleh melalui pengukuran 5 atribut yang mewakili 4 dimensi, yaitu Quality, Performance, Responsibility dan Attractiveness.

Hasil CII yang telah diukur oleh pihak Frontier Research menunjukkan Telkomsat memperoleh nilai index 1,825 diatas index rata-rata industri komunikasi data (satelit) perusahaan lainnya.

"Dengan pencapaian ini Telkomsat telah bertransformasi menjadi perusahaan penyedia layanan telekomunikasi berbasis satelit terdepan di Indonesia dan diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk Indonesia lebih maju," pungkas Sinai Handayani. (RO/OL-7)