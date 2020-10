Toyota Segarkan Tampilan Fortuner dan Kijang Innova

DALAM upaya menyegarkan produk sekaligus merangsang pasar otomotif Indonesia yang masih lesu akibat pandemi, PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan New Fortuner dan New Kijang Innova secara virtual pada Kamis (15/10). Penyegaran tidak hanya di sektor eksterior dan interior, tetapi juga fitur yang menyertai keduanya.

New Fortuner

Sentuhan ulang pada eksterior New Fortuner merambah bagian depan, samping hingga belakang dengan ornamen baru yang membuatnya semakin gagah dan berkelas, mulai dari gril dan bumper depan, head light LED dan fog lamp LED.

Selain itu ada penambahan garnish chrome baru yang melengkapi tampilannya. Namun untuk varian TRD Sportivo bagian tersebut diberi warna dark chrome plus velek 18 inci dengan desain yang futuristis.

Yang menarik, fitur Kick Sensor dan Power Back Door untuk membuka pintu bagasi secara otomatis yang dulu hanya ada pada varian TRD Sportivo, kini sudah tersedia di varian VRZ dan SRZ.



Penambahan fitur wireless charger juga menjadikan New Fortuner sebagai High SUV pertama di Indonesia yang memberikan kemudahan isi ulang baterai smartphone tanpa kabel.

New Fortuner tersedia dalam 8 varian:

- 4x2 diesel 2.4 G M/T Rp504,9 juta

- 4x2 diesel 2.4 G A/T Rp522,6 juta

- 4x2 diesel 2.4 VRZ A/T Rp553,4 juta

- 4x2 diesel 2.4 VRZ TRD A/T Rp568 juta

- 4x2 bensin 2.7 SRZ A/T Rp577,4 juta

- 4x2 bensin 2.7 SRZ TRD A/T Rp592 juta

- 4x4 diesel 2.4 G A/T Rp630,6 juta

- 4x2 diesel 2.4 VRZ A/T Rp704,5 juta

New Kijang Innova

New Kijang Innova hadir dengan penambahan varian baru yaitu Luxury Grade (G Luxury Gasoline dan V Luxury Gasoline) dengan captain seat di kabin tengah yang sebelumnya hanya ada di tipe Q dan Venturer.

Sentuhan ulang pada New Kijang Innova meliputi eksterior dan interior yang membuatnya tampil lebih premium dan prestigious. Di sisi lain, New Venturer menyajikan penampilan premium tough melalui ubahan eksterior dan penyematan velek alloy New Dynamic 17 inci.

Yang tak kalah menarik adalah hadirnya fitur Integrated Air Purifier yang dapat meningkatkan kualitas udara di dalam kabin. Fitur ini dapat bekerja secara otomatis saat mendeteksi penurunan kualitas udara di dalam kabin.

New Kijang Innova tersedia dalam 12 varian:

- bensin 2.0 G M/T Rp337,6 juta

- bensin 2.0 G Luxury M/T Rp343,8 juta

- bensin 2.0 G A/T Rp357,5 juta

- bensin 2.0 G Luxury A/T Rp363,7 juta

- bensin 2.0 V M/T Rp386,3 juta

- bensin 2.0 V Luxury M/T Rp392,5 juta

- bensin 2.0 V A/T Rp405,8 juta

- bensin 2.0 V Luxury A/T Rp412 juta

- diesel 2.4 G M/T Rp368,7 juta

- diesel 2.4 G A/T Rp389,9 juta

- diesel 2.4 V M/T Rp421,2 juta

- diesel 2.4 V A/T Rp440,9 juta

